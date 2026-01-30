alyona alyona и Анна Добрыднева

На днях в Киеве, в кинотеатре «Планета кино» в ТРЦ Blockbuster Mall, состоялся допремьерный показ экшн-триллера «Убежище» от режиссера Рика Романа Во. Главную роль в фильме сыграл Джейсон Стейтем.

Мероприятие посетили звездные гости, среди которых артистки alyona alyona, Анна Добрыднева, Валерия Форс, певец Артем Никитин, ведущие Анатолий Анатолич, Олег Борисов, Вячеслав Соломка, актеры Влада Дедкова, Анна Гуляева, Алексей Нагрудный, Дмитрий Вивчарюк, участницы реалити-шоу «Холостяк 14» Ирина Кулешина и Надежда Авраменко и другие.

alyona alyona/Фото Александр Демиденко

Анна Добрыднева/Фото Александр Демиденко

Олег Борисов/Фото Александр Демиденко

Вячеслав Соломка/Фото Александр Демиденко

Ольга Бондарчук, Анатолий Анатолич, Елена Шершнева/Фото Александр Демиденко

Влада Дедкова/Фото Александр Демиденко

Ирина Кулешина и Надежда Авраменко/Фото Александр Демиденко

alyona alyona продемонстрировала на ивенте стильный лук в сером флисовом костюме, который эффектно сочетала с разноцветной плахтой. Обута она была в кроссовки. Исполнительница собрала волосы в пучок, дополнив его длинными косичками, сделала макияж с черными стрелками, украсила уши милыми серьгами с бисером, а шею — разнообразными бусами и черной нитью с белой подвеской.

alyona alyona/Фото Александр Демиденко

Анна Добрыднева подчеркнула стройную фигуру черным платьем приталенного силуэта с белым принтом от украинского дизайнера Анастасии Ивановой. Наряд она сочетала с черной обувью на грубой подошве. Прическа с локонами, вечерний макияж и французский маникюр завершили аутфит певицы.

Анна Добрыднева/Фото Александр Демиденко

О фильме:

Майкл Мейсон (Джейсон Стейтем) живет в одиночестве в отдаленной хижине на шотландском острове, убегая от собственного прошлого. Когда он спасает девочку Джесси, это запускает цепь опасных событий: правительственные структуры объявляют охоту на него и на остров прибывают вооруженные люди. Тщательно скрытое прошлое Мейсона снова дает о себе знать. И теперь ему придется встать на защиту ребенка и наконец столкнуться с тенями прошлого, которые приходят за ним.

В ленте также сыграли Билл Наи и Наоми Аки.

Фильм «Убежище» уже в украинском прокате.

Анна Адамович, Дарья Бордун/Фото Александр Демиденко

Константин и Алиса Дикаловы/Фото Александр Демиденко

Мирослава Мандзюк/Фото Александр Демиденко

Снежана Успенская/Фото Александр Демиденко

Анна Малиновская/Фото Александр Демиденко

Дарья Уайт/Фото Александр Демиденко

Татьяна Карикова/Фото Александр Демиденко

Лидия Новоселецкая/Фото Александр Демиденко

Полина Николаенко, Максим Киреев, Мариетта, Алиса Дикалова/Фото Александр Демиденко