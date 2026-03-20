Звезды на премьере украинского фильма: Анна Саливанчук, Андрей Фединчик, Ольга Сумская, Елена Светлицкая и другие

В Киеве, в кинотеатре «Оскар», состоялась гала-премьера украинского фильма «Вижу тебя» от режиссера Юлии Беляк.

Главные роли в ленте сыграли Алексей Яровенко, Ксения Мишина, Анна Саливанчук и Андрей Фединчик. Через их персонажи фильм поднимает тему психологической адаптации, глубоких внутренних трансформаций и поиска новой опоры после травматических событий. По словам создателей фильма, они сняли настоящее эмоциональное пространство поддержки и надежды.

По сюжету ленты одно странное селфи запускает неожиданные события для украинского военного Матвея: через телефон он видит красивую блогершу Веронику. Его онлайн-наблюдения превращаются во влюбленность, а внезапная потеря связи подталкивает мужчину на поиски ее в реальном мире. Получилось забавно, трогательно и романтично. Чтобы найти настоящую любовь, иногда достаточно лишь одного сбоя.

Особым моментом вечера стала музыкальная подборка во главе с главным саундтреком фильма MONATİK «А що?».

Мероприятие посетило немало звездных гостей: Ольга Сумская, Елена Светлицкая, Анна Добрыднева, Алексей Комаровский, Оксана Гутцайт, Анатолий Анатолич, Юла, Алик Мкртчян, Ирина Сопонару, Андрей Осипов, Анетта Барсовна, Вячеслав Соломка, участницы шоу «Холостяк» и другие.

В национальный прокат фильм «Вижу тебя» выходит 26 марта.