Звезды на премьере украинского фильма: Екатерина Сильченко, Анжелика Рудницкая, Дарья Трегубова и другие

В Доме кино состоялась премьера украинского фильма "Как там Катя?", которую посетили знаменитости и съемочная команда.

На мероприятии были: главная звезда ленты – Анастасия Карпенко, режиссер фильма Кристина Тинькевич, продюсер Ольга Матат, актрисы Олеся Жураковская, Ирина Кудашова, Даша Плахтий, Римма Зюбина, Дарья Трегубова, Леся Самаева, Наталья Кудряшова, актеры Андрей Лидаговский, Вячеслав Бабенков, Михаил Дзюба, Юрий Дяк, Роман Луцкий, Роман Мацюта, Александр Яцентюк, режиссеры Марыся Никитюк, Олеся Моргунец-Исаенко, Ева Стрельникова, продюсеры Евгений Гончаренко, Андрей Савиченко, Анастасия Пугач, телеведущий и продюсер Алексей Гончаренко, фитнес-тренер Марина Боржемская, дизайнер Екатерина Сильченко, Алина Качуровская, группы "Братья Гадюкины", Фranko, певец Миша Панчишин, певицы Анжелика Рудницкая и Ne Та.

Перед показом группа Tember Blanche исполнила свою композицию "Хованки", которая стала главным саундтреком к фильму.

Гости мероприятия могли задонатить в поддержку членов съемочной группы ленты, которые ныне защищают нас на передовой.

Мировая премьера дебютного полнометражного фильма "Как там Катя?" состоялась в 2022 году на 75-м кинофестивале в Локарно в конкурсной программе Concorso Cineasti del presente. Лента получила две награды фестиваля: специальный приз жюри Ciné+ и приз за лучшую актерскую игру Анастасии Карпенко.

Лента "Как там Катя?" увидели зрители более 30 кинофестивалей по всему миру. Она была представлена в конкурсных программах на Международном кинофестивале в Салониках (Thessaloniki International Film Festival), Фестивале европейского кино в Севилье (Seville European Film Festival), Стокгольмском международном кинофестивале (Stockholm International Film Festival) и других.

Фильм получил приз кинокритиков на фестивале CinEast в Люксембурге, награду на фестивале Around The World in 14 Films в Берлине, главный приз в секции национального конкурса полнометражных фильмов фестиваля "Молодость" и "Скифский олень". Картина создана при поддержке Государственного агентства по кино Украины.

Фильм "Как там Катя?" уже в украинском прокате.

