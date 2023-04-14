Звезды на премьере украинского фильма: Ксения Мишина в кроп-топе, Даниэль Салем – в штанах цвета хаки

В украинский прокат вышла лента-история о братьях-близнецах из Лубен – "Люксембург, Люксембург".

В Киеве состоялся премьерный показ фильма режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург". Главные роли в ленте исполнили участники группы "Курган и Agregat" — Амил и Рамил Насировы.

Амил и Рамил Насировы

Мероприятие посетили знаменитости, среди которых: Ксения Мишина, Елена Лавренюк, Даниэль Салем, Ахтем Сеитаблаев, Алексей Тритенко, Олег "Фагот" Михайлюта, Женя Галич, Юрий Горбунов, Екатерина Павленко, Монро, Андрей Бедняков, Анатолий Анатолич и другие.

Ксения Мишина

Елена Лавренюк

Юрий Горбунов

Даниэль Салем и братья Насировы

Екатерина Павленко

Андрей Бедняков

Монро

Алексей Тритенко и Ахтем Сеитаблаев

Женя Галич

"Люксембург, Люксембург" – это фильм о нас с вами, обычных людях, жизнь которых полна как грустными, так и смешными моментами", — сказал о фильме режиссер Антонио Лукич.

Антонио Лукич, Амил и Рамил Насировы

После просмотра команда фильма отвечала на вопросы зрителей о сьемках. Антонио Лукич припомнил, как предложил братьям Насировым сняться в ленте. Он написал им сообщение, которое те долго не читали.

Амил рассказал, как на съемках ему пришлось доить козу, но эта сцена в финальный монтаж не попала. Рамил же предложил всем, кто хочет поделиться своими впечатлениями от фильма, сделать это в виде донатов на нужды ВСУ, благодаря которым фильм могут смотреть зрители.

Сейчас команда фильма "Люксембург, Люксембург" находится во всеукраинском туре, во время которого проходят спецпоказы ленты и встречи с создателями в разных городах: Лубнах (где снимался фильм), Полтаве, Харькове, Одессе, Каменце-Подольском, Черновцах, Ивано-Франковске, Львове и Ужгороде.

Съемки фильма завершились еще в 2021 году. За три дня до начала полномасштабного вторжения Амил и Рамил впервые посмотрели фильм, в котором снимались, а именно, его черновой монтаж. Финализировали фильм уже после 24 февраля в условиях воздушных тревог и блэкаутов. Впрочем, это не помешало международной премьере фильма, состоявшейся на 79-м Венецианском международном кинофестивале в программе "Горизонты".

В мае прошлого года "Люксембург, Люксембург" стал одним из пяти участников программы поддержки международного продвижения украинских фильмов "proMOTION", начатой Украинским институтом.

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