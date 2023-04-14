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Звезды на премьере украинского фильма: Ксения Мишина в кроп-топе, Даниэль Салем – в штанах цвета хаки

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
892
Время на прочтение
2 мин
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Звезды на премьере украинского фильма: Ксения Мишина в кроп-топе, Даниэль Салем – в штанах цвета хаки

Ксения Мишина

В украинский прокат вышла лента-история о братьях-близнецах из Лубен – "Люксембург, Люксембург".

В Киеве состоялся премьерный показ фильма режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург". Главные роли в ленте исполнили участники группы "Курган и Agregat" — Амил и Рамил Насировы.

Амил и Рамил Насировы / ©
Амил и Рамил Насировы
©

Мероприятие посетили знаменитости, среди которых: Ксения Мишина, Елена Лавренюк, Даниэль Салем, Ахтем Сеитаблаев, Алексей Тритенко, Олег "Фагот" Михайлюта, Женя Галич, Юрий Горбунов, Екатерина Павленко, Монро, Андрей Бедняков, Анатолий Анатолич и другие.

Ксения Мишина / ©
Ксения Мишина
Елена Лавренюк / ©
Елена Лавренюк
Юрий Горбунов / ©
Юрий Горбунов
Даниэль Салем и братья Насировы / ©
Даниэль Салем и братья Насировы
©
Екатерина Павленко / ©
Екатерина Павленко
Андрей Бедняков / ©
Андрей Бедняков
Монро / ©
Монро
Алексей Тритенко и Ахтем Сеитаблаев / ©
Алексей Тритенко и Ахтем Сеитаблаев
Женя Галич / ©
Женя Галич

"Люксембург, Люксембург" – это фильм о нас с вами, обычных людях, жизнь которых полна как грустными, так и смешными моментами", — сказал о фильме режиссер Антонио Лукич.

Антонио Лукич, Амил и Рамил Насировы / ©
Антонио Лукич, Амил и Рамил Насировы
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После просмотра команда фильма отвечала на вопросы зрителей о сьемках. Антонио Лукич припомнил, как предложил братьям Насировым сняться в ленте. Он написал им сообщение, которое те долго не читали.

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Амил рассказал, как на съемках ему пришлось доить козу, но эта сцена в финальный монтаж не попала. Рамил же предложил всем, кто хочет поделиться своими впечатлениями от фильма, сделать это в виде донатов на нужды ВСУ, благодаря которым фильм могут смотреть зрители.

Сейчас команда фильма "Люксембург, Люксембург" находится во всеукраинском туре, во время которого проходят спецпоказы ленты и встречи с создателями в разных городах: Лубнах (где снимался фильм), Полтаве, Харькове, Одессе, Каменце-Подольском, Черновцах, Ивано-Франковске, Львове и Ужгороде.

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Съемки фильма завершились еще в 2021 году. За три дня до начала полномасштабного вторжения Амил и Рамил впервые посмотрели фильм, в котором снимались, а именно, его черновой монтаж. Финализировали фильм уже после 24 февраля в условиях воздушных тревог и блэкаутов. Впрочем, это не помешало международной премьере фильма, состоявшейся на 79-м Венецианском международном кинофестивале в программе "Горизонты".

В мае прошлого года "Люксембург, Люксембург" стал одним из пяти участников программы поддержки международного продвижения украинских фильмов "proMOTION", начатой Украинским институтом.

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Дата публикации
Просмотры
892
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