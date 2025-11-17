- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 42
- Время на прочтение
- 2 мин
Звезды на премьере украинского фильма "Ты - Космос": Римма Зюбина, Дарья Трегубова, Александр Рудинский и другие
Лента в национальный прокат выходит 20 ноября.
В кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Smart Plaza) состоялся допремьерный показ украинской научно-фантастической драмы-комедии «Ты — Космос».
Лента режиссера и сценариста Павла Острикова переносит зрителей в будущее, где космический дальнобойщик Андрей после взрыва Земли остается последним человеком во Вселенной — пока на связь не выходит француженка Катрин. Их история — о неожиданной связи, которая становится шансом выжить и не угаснуть в космической пустоте.
Главную роль в ленте исполнил Владимир Кравчук. В фильме также сыграли Леонид Попадько, Дарья Плахтий и Алексия Депикер.
Мероприятие посетили звездные гости и инфлюенсеры: актеры Римма Зюбина, Александр Рудинский, Анна Кошмал, Любава Грешнова и Ольга Атанасова, ведущий Роман Мищеряков, певцы Фагот, Владимир Дантес, Амиль Насиров и Виталий Островский, дизайнер Лилия Пустовит, сценаристы Нариман Алиев и Юрий Карагодин, тренер Анита Луценко.
Премьера состоялась при участии команды фильма. Режиссер и сценарист Павел Остриков, главный актер Владимир Кравчук, продюсеры Владимир и Анна Яценко презентовали ленту. Присоединилась к мероприятию и Дарья Плахтий.
Фильм «Ты — Космос» с 20 ноября в национальном прокате.
Фото: Анастасия Теликова и Сергей Хандусенко.