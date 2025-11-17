ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
42
2 мин

Звезды на премьере украинского фильма "Ты - Космос": Римма Зюбина, Дарья Трегубова, Александр Рудинский и другие

Лента в национальный прокат выходит 20 ноября.

Алина Онопа
Римма Зюбина и Владимир Кравчук

Римма Зюбина и Владимир Кравчук

В кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Smart Plaza) состоялся допремьерный показ украинской научно-фантастической драмы-комедии «Ты — Космос».

Лента режиссера и сценариста Павла Острикова переносит зрителей в будущее, где космический дальнобойщик Андрей после взрыва Земли остается последним человеком во Вселенной — пока на связь не выходит француженка Катрин. Их история — о неожиданной связи, которая становится шансом выжить и не угаснуть в космической пустоте.

Главную роль в ленте исполнил Владимир Кравчук. В фильме также сыграли Леонид Попадько, Дарья Плахтий и Алексия Депикер.

Владимир Кравчук и Дарья Плахтий

Владимир Кравчук и Дарья Плахтий

Мероприятие посетили звездные гости и инфлюенсеры: актеры Римма Зюбина, Александр Рудинский, Анна Кошмал, Любава Грешнова и Ольга Атанасова, ведущий Роман Мищеряков, певцы Фагот, Владимир Дантес, Амиль Насиров и Виталий Островский, дизайнер Лилия Пустовит, сценаристы Нариман Алиев и Юрий Карагодин, тренер Анита Луценко.

Римма Зюбина и Владимир Кравчук

Римма Зюбина и Владимир Кравчук

Павел Остриков

Павел Остриков

Владимир и Анна Яценки

Владимир и Анна Яценки

Дарья Трегубова

Дарья Трегубова

Дарья Легейда и Дмитрий Сова

Дарья Легейда и Дмитрий Сова

Владимир Кравчук

Владимир Кравчук

Любомир Левицкий

Любомир Левицкий

Ольга Атанасова

Ольга Атанасова

Павел Остриков

Павел Остриков

Анита Луценко

Анита Луценко

Николай Зырянов и Владимир Кравчук

Николай Зырянов и Владимир Кравчук

Иван Блиндар

Иван Блиндар

Амиль Насиров

Амиль Насиров

Лилия Пустовит и Фагот

Лилия Пустовит и Фагот

Анна Адамович и Дарья Бордун

Анна Адамович и Дарья Бордун

Александр Рудинский

Александр Рудинский

Премьера состоялась при участии команды фильма. Режиссер и сценарист Павел Остриков, главный актер Владимир Кравчук, продюсеры Владимир и Анна Яценко презентовали ленту. Присоединилась к мероприятию и Дарья Плахтий.

Команда фильма

Команда фильма

Фильм «Ты — Космос» с 20 ноября в национальном прокате.

Фото: Анастасия Теликова и Сергей Хандусенко.

42
