Звезды на премьере украинской комедии: Мишель Андраде в объемной куртке, Дарья Петрожицкая в пудровом жакете

Знаменитости первыми оценили фильм "Лучшие выходные".

Вчера, 1 февраля, в кинотеатре "Киевская Русь" состоялась грандиозная премьера украинской комедии режиссера Влада Климчука "Лучшие Выходные" о приключениях, музыке и любви.

На премьере побывали актеры фильма: Дарья Петрожицкая, Максим Девизоров, Александр Рудинский, Максим Кириченко, Александр Чернявский, Богдан Осадчук, Алина Чебан, Наталья Бабенко и Тарас Денисюк. Из Германии специально на событие приехал также исполнитель одной из главных ролей – Элиас Райхерт (Ганс).

Дарья Петрожицкая

Ивент посетили и звезды украинского шоу-биза — лидер группы Антитела Тарас Тополя, певица Alyosha, лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин, солист группы O.Torvald Женя Галич, певица Мишель Андраде, композитор и исполнитель Позитив (Алексей Завгородний) и представитель медиаиндустрии – режиссер Дарья Трегубова, продюсер Ирина Костюк, телеведущая Татьяна Литвинова, актеры Евгений Янович, Артур Логай, актриса Анна Гресь.

Alyosha и Тарас Тополь

Мишель Андраде и Позитив

Женя Галич

Валерий Харчишин

Были замечены также комик и шоумен Александр Эллерт и продюсер Алексей Гладушевский, сыгравшие в фильме неожиданные эпизодические роли.

Во время финальных титров в сопровождении официального саундтрека "Твой день", который записали alyona alyona, Юлия Санина (The HARDKISS), Артем Пивоваров и ONUKA для зрителей устроили настоящий перформанс: в зале появилась звезда комедии — немецкий актер Йорг Берхтоль, который сыграл в фильме рок-звезду Питера Похера. Он продефилировал под громкие аплодисменты верхом на коне, почти повторив таким образом финальную сцену фильма.

Йорг Берхтольд

В конце зрителей поздравили режиссер Влад Климчук, продюсеры Анна Елисеева и Дмитрий Сидоренко, сценарист и креативный продюсер Анастасия Лодкина, а также вся творческая команда фильма.

"Я только посмотрел комедию "Лучшие Выходные". Мне зашло. Как правило, я очень скептически настроен к украинским фильмам, но здесь получилось классно. И для всех людей, которые посещали фестиваль, и для тех, кто любит тусить — стоит сходить. Реально классный, эмоциональный фильм", — Женя Галич.

"Мы очень рекомендуем сходить на этот фильм: посмеяться, местами даже очень сильно, местами удивиться очень странному сюжету, который все равно в конце показывает нам, что жизнь расставляет все на свои места и любовь побеждает", — Тарас Тополя.

"Я знаю Влада, он снял со мной один фильм — о чем я лично сожалею, потому что хотелось бы больше. Я знаю насколько он талантливый режиссер. Это классное кино: о любви, о том, что все мы (люди) любим, о лето и о моем любимом Киеве. Мне кажется, что зрители в каждом персонаже найдут себя. И это самое главное! Мы родственились с этим фильмом. Уверен, он порвет всю Украину", — Позитив (Алексей Завгородний).

"Лучшие выходные" ждут — во всех кинотеатрах Украины с сегодняшнего дня, 2 февраля.