Звезды на премьере украинской комедии: Ольга Сумская в коротком платье, Надя Дорофеева – в белом пальто

Украинские звезды посетили премьеру романтической комедии "Песики", состоявшейся в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver). На ивенте побывали: артисты Надя Дорофеева, Злата Огневич, Michelle Andrade, ROXOLANA, Маша Кондратенко, MELOVIN, Ostrovskyi, Вова Борисенко, актриса Анна Саливанчук, телеведущая и актриса Даша Трегубова, дизайнер Катя Сильченко, ведущий Александр Педан, ресторатор Миша Кацурин, комик Данил Повар и другие.

Леся Никитюк и MELOVIN

ROXOLANA и Мушег Циронян

Даша Трегубова

Катя Сильченко

Вова Борисенко

Данил Повар

На премьере также была съемочная команда и актеры ленты: режиссер комедии Алексей Есаков, продюсер Анна Елисеева, главная героиня фильма Леся Никитюк, актеры – Ольга Сумская, Наталья Денисенко, Тарас Цымбалюк, Артур Логай, Дмитрий Сова, Кирилл Ганин, Артемий Егоров и другие.

Команда ленты

Алена Тимошенко и Карлос Соареш (актер фильма)

Тарас Цымбалюк, Алексей Вертинский, Артемий Егоров

Артур Логой

Ольга Сумская и Артемий Егоров

Александр Педан, Леся Никитюк и Тарас Цымбалюк

Ольга Сумская, Алексей Есаков, Анна Елисеева, Леся Никитюк, Артур Логай,

Рассмотрим стильные луки звездных красоток на меропряитии.

Ольга Сумская предстала перед фотографами в красивом образе total black. На ней было мини-платье, жакет оверсайз и ботфорты на платформах. К лацкану жакета актриса прикрепила брошь в виде куклы-мотанки в роскошном венке. Наряд актриса скомбинировала с клатчем, инкрустированными камнями.

Леся Никитюк и Ольга Сумская

Надя Дорофеева выбрала для своего появления стильное белое пальто с острым воротником и клапанами для карманов. Талию она подчеркнула таким же белым ремешком.

Миша Кацурин и Надя Дорофеева

Злата Огневич предстала в кожаном наряде вишневого оттенка, состоявшего из стильной куртки с объемными рукавами и поясом и юбки макси. Образ певица дополнила лакированными вишневыми туфлями.

Злата Огневич

Анна Саливанчук продемонстрировала игривый лук в белом мини-платье с кружевным лифом и рюшами на подоле. Сверху актриса надела джинсовую куртку, дополнившуюся белым поясом с золотой фурнитурой. Обута она была в джинсовые сапоги на каблуках-рюмках. В руке она держала светло-голубую сумку с монограммой бренда Louis Vuitton.

Анна Саливанчук

Наталья Денисенко позировала в пушистом белом мини-платье и такой же шубке, которые она скомбинировала с белыми ботфортами на шпильках и белой сумочкой.

Наталья Денисенко

Michelle Andrade была одета в большую темно-бежевую эко-шубу, черный топ с драпировкой и широкие серые джинсы. Аутфит она дополнила черными остроносыми туфлями и акцентной красной сумкой.

Michelle Andrade

О фильме:

"Песики" – это романтическая комедия от FILM.UA Group, созданная при поддержке Нового канала. В центре сюжета – холостячка Яна, которая из-за своего непростого характера не может построить долговременные романтические отношения. Все меняется, когда она становится жертвой странного проклятия, которое превращает ее любовников в собачек.

Прокат фильма продолжается в украинских кинотеатрах.

Андрей Черновол с женой

Оксана Гутцайт и Надежда Матвеева

Леся Никитюк, Алексей Вертинский и Вера Кобзарь

Команда фильма "Песики"

Денис Жупник с женой

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