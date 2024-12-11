Звезды на премьере украинской комедии: TAYANNA в пудровом свитере, Мишель Андраде – в кофте на молнии

Звездные красотки в стильных луках первыми посмотрели фильм "Збори ОСББ".
На днях в кинотеатре "Оскар" состоялась премьера украинской комедии "Збори ОСББ". Ивент посетили певицы – TAYANNA и Michelle Andrade.
TAYANNA позировала перед фотографом в интересном свитере пудрового оттенка с вязаными аппликациями, который она скомбинировала с джинсами.
Артистка сделала укладку с локонами, нежный макияж и завершила аутфит золотыми украшениями.
Michelle Andrade выбрала для своего появления молочную кофту на молнии и с рукавами-клеш и джинсы. У нее была прическа с легкими локонами, на которую она надела черную шапку.
О фильме:
В канун новогодних праздников жители обычного многоквартирного дома собираются, чтобы обсудить покупку совместного генератора. Однако соседи, которые месяц не могли согласовать цвет краски для скамьи, не способны найти общий язык в этом вопросе. Старые конфликты перерастают в непримиримое противостояние. Смогут ли соседи преодолеть склоки и хотя бы раз в жизни объединиться?
Фильм "Збори ОСББ" с 12 декабря в национальном прокате. Трейлер можно посмотреть здесь.
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