Звезды на премии MUZVAR AWARDS: alyona alyona в белом наряде, MELOVIN – в жемчужном галстуке

В Киеве прогремела украинская независимая премия MUZVAR AWARDS 2024, в рамках которой состоялся благотворительная звездная дорожка.

На ней появились украинские артисты, инфлюэнсеры и номинанты премии, среди которых: alyona alyona, MELOVIN, Соломия Витвицкая, Тоня Матвиенко, Андрей Кравченко, Женя Галич, Елена Тополя, Vlad Darwin, Мюсли UA и Misha Scorpion, Никита Добрынин, EL Кравчук, Геля Зозуля, Анна Саливанчук, Ольга Сумская, Антонина Хижняк, Анастасия Цымбалару и другие.

alyona alyona/Фото пресс-служба

MELOVIN/Фото пресс-служба

Тоня Матвиенко/Фото пресс-служба

Соломия Витвицкая/Фото пресс-служба

Андрей Кравченко/Фото пресс-служба

Елена Тополь и Vlad Darwin/Фото прессслужба

Анна Саливанчук/Фото прессслужба

Женя Галич/Фото пресс-служба

EL Кравчук/Фото пресс-служба

Мюсли UA и Misha Scorpion/Фото пресс-служба

Ольга Сумская/Фото пресс-служба

Анастасия Цымбалару и Антонина Хижняк/Фото пресс-служба

Ольга Сумская, Анастасия Цымбалару, Антонина Хижняк/Фото

Геля Зозуля/Фото пресс-служба

На красную дорожку вышли также ведущие премии: Тимур Мирошниченко, Екатерина Сташко, Владимир Бирюков и Masha Danilova.

Тимур Мирошниченко и Екатерина Сташко/Фото пресс-служба

Masha Danilova и Владимир Бирюков/Фото пресс-служба

Девизом дорожки была цитата "Я здесь, чтобы…" И каждый желающий мог выбрать тезис, который ему откликался.

"Для нас было важно объединить общество. Напомнить благодаря популярным людям, что мы живем в войне, однако к этому нельзя привыкать. Нужно ежедневно бороться и донатить. Ведь только в единстве мы сильны", – отметили организаторы премии.

Символ премии MUZVAR AWARDS/Фото пресс-служба

К слову, в рамках благотворительной дорожки гости собрали подарки для детей погибших военных. Пока сбор продолжается. Организаторы планируют отправить примерно 500 подарков в различные подразделения. Кроме того, продолжается сбор на Созвездие ДРОНОВ, целью которого является 300 тысяч грн для 241-й отдельной бригады территориальной обороны.

В этот вечер на сцене премии выступили: Phil It; SKYLERR и Никита Киселев; SWOIIA; MÉLOVIN и iSKRa; Андрей Кравченко; Максим Бородин; Мюсли UA и MISHA SCORPION; alyona alyona; Parfeniuk; Тоня Матвиенко, Валентина Ковальская, Руслана Лоцман; Артем Котенко и финалисты Нацотбора на Детское Евровидение и машап молодых исполнителей под кураторством BUDCHUK: Pan.Mykolai, KLER, MILNYK, Temver Blanche, Ostap Drivko. Завершила праздник музыки своим выступлением VERKA SERDUCHKA и ее бэнд.

Имена победителей премии:

New Breath | Лучшие новые имена поп-музыки: Klavdia Petrivna

New Wave | Лучшие новые имена рок-музыки: ДК Энергетик

New Connect | Лучшие новые имена альтернативной музыки: Phil it

Новый вид | Лучшие новые имена эстрады: Геля Зозуля

Songwriter | Лучший автор: Людмила Белоусова – Спробуй купи мене

Soundproducer | Лучший саунд: Love And Rhythm Production | MONATIK – А що?

VideoCreator | Лучший автор видеоконтента: Таню Муиньо | MONATIK – А що?

Come together | Лучшее творческое сотрудничество: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

Make some noise | Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины): Национальный отбор на Евровидение 2024 | 1+1 Production, Суспільне Мовлення

Not cheap hype | Музыкальная журналистика: Альберт Цукренко

Public Service | Музыкальный диджитал-наследие: YouTube-проект "Як звучить Україна" | Наталья Синельникова, Евгений Синельников, Евгений Филатов

DreamTeam | Лучшая менеджмент-коллаборация: Nebo music

Re-singing Лучший перепев: OKS – Ніченька

FanPlace | Самый активный фан-клуб: MÉLOVIN

Move to Reality | Лучшая новая песня: Krylata – Каміння у кросах

Phil it/Фото пресс-служба

ДК Энергетик/Фото прессслужба

Геля Зозуля/Фото пресс-служба

Национальный отбор на Евровидение 2024 года | 1+1 Production, Общественная Вещание/Фото прессслужба

Альберт Цукренко/Фото пресс-служба

OKS/Фото пресс-служба

За вклад в креативную и музыкальную индустрию специальные награды от премии MUZVAR AWARDS 2024 получило Трио "Золоті ключі"; музыкальный критик и журналист Игорь Панасов и суперзвезда VERKA SERDUCHKA.

Трио "Золотые ключи"/Фото пресс-служба

Юлиан Новак/Фото пресс-служба

Галицкая Дева/Фото пресс-служба

Андрей Черновол/Фото прессслужба

Вадим Олейник/Фото пресс-служба

Егор Андрюшин/Фото прессслужба

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