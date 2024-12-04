Звезды на премии MUZVAR AWARDS: alyona alyona в белом наряде, MELOVIN – в жемчужном галстуке

На музыкальную премию пришло немало украинских селебрити.
В Киеве прогремела украинская независимая премия MUZVAR AWARDS 2024, в рамках которой состоялся благотворительная звездная дорожка.
На ней появились украинские артисты, инфлюэнсеры и номинанты премии, среди которых: alyona alyona, MELOVIN, Соломия Витвицкая, Тоня Матвиенко, Андрей Кравченко, Женя Галич, Елена Тополя, Vlad Darwin, Мюсли UA и Misha Scorpion, Никита Добрынин, EL Кравчук, Геля Зозуля, Анна Саливанчук, Ольга Сумская, Антонина Хижняк, Анастасия Цымбалару и другие.
На красную дорожку вышли также ведущие премии: Тимур Мирошниченко, Екатерина Сташко, Владимир Бирюков и Masha Danilova.
Девизом дорожки была цитата "Я здесь, чтобы…" И каждый желающий мог выбрать тезис, который ему откликался.
"Для нас было важно объединить общество. Напомнить благодаря популярным людям, что мы живем в войне, однако к этому нельзя привыкать. Нужно ежедневно бороться и донатить. Ведь только в единстве мы сильны", – отметили организаторы премии.
К слову, в рамках благотворительной дорожки гости собрали подарки для детей погибших военных. Пока сбор продолжается. Организаторы планируют отправить примерно 500 подарков в различные подразделения. Кроме того, продолжается сбор на Созвездие ДРОНОВ, целью которого является 300 тысяч грн для 241-й отдельной бригады территориальной обороны.
В этот вечер на сцене премии выступили: Phil It; SKYLERR и Никита Киселев; SWOIIA; MÉLOVIN и iSKRa; Андрей Кравченко; Максим Бородин; Мюсли UA и MISHA SCORPION; alyona alyona; Parfeniuk; Тоня Матвиенко, Валентина Ковальская, Руслана Лоцман; Артем Котенко и финалисты Нацотбора на Детское Евровидение и машап молодых исполнителей под кураторством BUDCHUK: Pan.Mykolai, KLER, MILNYK, Temver Blanche, Ostap Drivko. Завершила праздник музыки своим выступлением VERKA SERDUCHKA и ее бэнд.
Имена победителей премии:
- New Breath | Лучшие новые имена поп-музыки: Klavdia Petrivna
- New Wave | Лучшие новые имена рок-музыки: ДК Энергетик
- New Connect | Лучшие новые имена альтернативной музыки: Phil it
- Новый вид | Лучшие новые имена эстрады: Геля Зозуля
- Songwriter | Лучший автор: Людмила Белоусова – Спробуй купи мене
- Soundproducer | Лучший саунд: Love And Rhythm Production | MONATIK – А що?
- VideoCreator | Лучший автор видеоконтента: Таню Муиньо | MONATIK – А що?
- Come together | Лучшее творческое сотрудничество: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- Make some noise | Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины): Национальный отбор на Евровидение 2024 | 1+1 Production, Суспільне Мовлення
- Not cheap hype | Музыкальная журналистика: Альберт Цукренко
- Public Service | Музыкальный диджитал-наследие: YouTube-проект "Як звучить Україна" | Наталья Синельникова, Евгений Синельников, Евгений Филатов
- DreamTeam | Лучшая менеджмент-коллаборация: Nebo music
- Re-singing Лучший перепев: OKS – Ніченька
- FanPlace | Самый активный фан-клуб: MÉLOVIN
- Move to Reality | Лучшая новая песня: Krylata – Каміння у кросах
За вклад в креативную и музыкальную индустрию специальные награды от премии MUZVAR AWARDS 2024 получило Трио "Золоті ключі"; музыкальный критик и журналист Игорь Панасов и суперзвезда VERKA SERDUCHKA.
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