Звезды на презентации книги: Светлана Вольнова в изумрудном халате с кружевом, Мила Нитич – в кожаных штанах

Светская львица Светлана Вольнова, певицы Мила Нитич и Геля Зозуля посетили презентацию книги последней жены Хью Хефнера – Кристалл Хефнер "Говори только хорошее. Как я выжила в Playboy и нашла себя". Мероприятие прошло в кинотеатре "Оскар" в Киеве.

Светлана Вольнова и Влад Иваненко/Фото Лидии Тропман

Мила Нитич и Влад Иваненко/Фото Лидии Тропман

Геля Зозуля/Фото Лидии Тропман

На ивенте также побывали хореограф, победитель шоу "Танцы со звездами" Макс Леонов, который был ведущим мероприятия, и главный редактор украинского Playboy Влад Иваненко.

Макс Леонов, Светлана Вольнова и Влад Иваненко/Фото Лидии Тропман

Макс Леонов и Влад Иваненко/Фото Лидии Тропман

Светлана Вольнова появилась на ивенте в пикантном луке. На ней был бархатный короткий халат изумрудного цвета с черным кружевом, который прекрасно подчеркнул ее стройные ноги.

Макс Леонов и Светлана Вольнова/Фото Лидии Тропман

Аутфит знаменитость дополнила черными колготами в сетку и босоножками на шпильках.

Мила Нитич была одета в черный жакет, белую удлиненную рубашку и черные кожаные брюки.

Мила Нитич/Фото Лидии Тропман

На Геле Зозуле был полупрозрачный топ с принтом "зебра", серые джинсы и черные ботильоны на стойких каблуках.

Геля Зозуля/Фото Лидии Тропман

Напомним, Кристалл Хефнер – 39-летняя американская модель Playboy, третья жена Хью Хефнера, блогер, у которой более 3 млн подписчиков в Instagram. Когда они познакомились с Хефнером, ей было 26 лет, ему – 86. Разница в 60 лет не стала преградой. Хью и Кристалл поженились, были вместе до его смерти в 2017 году. И только сейчас Кристалл решила написать откровенные мемуары, ставшие бестселлером по версии New York Times и вышедшие в Украине.

Читайте также: