Звезды на шоу бренда GASANOVA: Джамала в черном наряде, Екатерина Осадчая – в сером сарафане

В рамках Украинской недели моды бренд GASANOVA представил свою новую коллекцию, посвященную женщине, которая ведет за собой, несет свет и творит историю. Показ прошел в формате феерического танцевального перфоманса.

Фэшн-ивент посетили звездные гости, среди которых были Джамала, Екатерина Осадчая, Лида Ли, Кристина Горняк, Алла Барановская, Каролина Ашион, Алексей Прищепа и другие.

Джамала появилась на мероприятии в черном многослойном наряде с широкими рукавами. Волосы она собрала в высокий хвост, сделала нежный макияж и бледно-розовый маникюр.

Джамала /Фото пресс-служба бренда

Уши артистка украсила лаконичными серьгами-звездочками, шею – цепочками с камнями, подвесками и бусинами, а руки – серебряными кольцами.

Джамала /Фото пресс-служба бренда

Екатерина Осадча позировала в сером обтягивающем сарафане длины миди, белой рубашке и черном галстуке. На ней были плотные колготки цвета марсала и черные босоножки с пряжками с камнями.

Екатерина Осадчая/Фото пресс-служба бренда

У ведущей была элегантная прическа с выпущенными спереди прядями и макияж с акцентом на глазах. Из украшений Екатерина выбрала длинные золотые серьги и браслеты.

Екатерина Осадчая/Фото пресс-служба бренда

На Лиде Ли был костюм терракотово-морковного оттенка, состоявший из ромпера и жакета, и белый воротничок. Обута певица была в белые сапоги. Стильная укладка, мейкап с темно-розовой помадой и золотые серьги-кольца завершили образ Лиды.

Лида Ли/Фото пресс-служба бренда

Эльвира Гасанова на своем показе предстала в стильном черном комбинезоне с обнаженными плечами, украшенным интересной золотой брошью в виде логотипа своего бренда. Лук она дополнила черными остроносыми туфлями. У дизайнера была идеально ровная укладка, макияж с акцентом на глазах и серьги з камнями.

Эльвира Гасанова/Фото пресс-служба бренда

Кристина Горняк/Фото пресс-служба бренда

Алла Барановская/Фото пресс-служба бренда

Каролина Ашион/Фото пресс-служба бренда

Алексей Прищепа/Фото пресс-служба бренда

Как прошел сам показ бренда, смотрите в нашем материале.

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