Звезды после тренировки: Оливия Уайлд и Кайя Гербер продемонстрировали образы в лосинах

Знаменитостей заметили на улице в Лос-Анджелесе.
Многие знаменитости следят за своей физической формой и поэтому активно посещают спортзалы. Довольно часто после тренировок некоторых из них фотографируют папарацци.
На этой неделе в их объективы попала актриса Оливия Уайлд и дочь американской супермодели Синди Кроуфорд - 21-летняя Кайя Гербер. Обеих сфотографировали в Лос-Анджелесе.
На Оливии был черно-белый спортивный комплект от Alo Yoga, состоящий из топа на бретельках и лосин. Также звезда обула любимые черные кроссовки от Adidas.
А вот Кайя, которая пошла по стопам матери и тоже стала моделью, выбрала для занятий спортом черные однотонные лосины, топ и белые кроссовки с носками. Также она надела куртку оранжевого оттенка.
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