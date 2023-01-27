Звезды сериала "Беверли-Хиллз" вместе: Спеллинг в атласных мини-шортах, Гарт – в кожаном платье

Папарацци сфотографировали в Нью-Йорке вместе звезд телесериала 90-х "Беверли-Хиллз, 90210" и подруг – Тори Спеллинг и Дженни Гарт. Актрисы презентовали свою общую коллекцию домашнего декора для QVC – The BFF Collection.

Блондинки выглядели невероятно. 49-летняя Тори надела белый топ и атласный костюм пудрового цвета, состоявший из жакета и мини-шорт. Лук она дополнила нюдовыми колготами и черными босоножками на шпильках. Спеллинг сделала прическу с локонами, насыщенный макияж и украсила шею золотыми цепочками.

Тори Спеллинг и Дженни Гарт / Фото: Getty Images

50-летняя Дженни была одета в черное кожаное платье миди с накладными карманами на груди и тонким ремешком на талии. Наряд она скомбинировала с черными сапогами на шпильках. Гарт распустила волосы и сделала макияж с акцентом на пышных ресницах. В ушах у нее были элегантные серьги.

Напомним, Тори Спеллинг попала в объективы фотографов в шубе с шахматным принтом и лакированных лоферах.

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