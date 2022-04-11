Звезды сериала "Эмили в Париже" оделись в цвета украинского флага

Сериальные актеры нашли способ поддержать Украину.

Из-за войны в Украине желтый и голубой, вопреки прогнозу Panton, стали самыми модными цветами этого сезона. Выбирая одежду в этих цветах, звезды и политики выказывают свое отношение к происходящему в нашей стране и поддержку.

Показ фильма "Эмили в Париже" / Getty Images

А звезды сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз и Эшли Парк продумали свой выход на фестивале Paley Fest так, что вместе они составили украинский флаг. Лили Коллинз надела голубой костюм, а Эшли Пак - желтое платье. Если у вас есть сомнения, не было ли такое сочетание случайностью, то можете не сомневаться, обратите внимание, на всех фото девушки стоят рядом, а остальные члены съемочной группы одеты в нейтральные черные и белые наряды.

Показ фильма "Эмили в Париже" / Getty Images

Напомним, что ранее сериал раскритиковали за стереотипное изображение героини украинки.

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