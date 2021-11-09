Звезды сериала "Игры в кальмара" на красной дорожке в Лос-Анджелесе

Звезды сериала "Игры в кальмара" на красной дорожке в Лос-Анджелесе

Этот сериал является самым популярным шоу Netflix, ведь за первый месяц привлек 142 миллиона человек.

Звезды нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара" прилетели в Лос-Анджелес, чтобы посетить специальный показ этого шоу Netflix в Голливуде. На красной дорожке появились гости мероприятия и главные звезды сериала актеры Чон Хо Ён, Ли Чон Чжэ и Пак Хэ Су.

27-летняя Чон Хо Ён выглядела потрясающе в своем лаконичном черном платье в бельевом стиле и с открытыми плечами. Украшала платье тонкие розовые оборки на декольте и подоле, а вот сочетала она свой наряд с грубыми черными ботинками на шнуровке.

"Игра в кальмара" / Associated Press

Главный герой сериала 48-летний Ли Чон Джэ надел белоснежный костюм, со стрелками на брюках. Также на нем были белые ботинки и трикотажная кофта цвета слоновой кости. На шею вместо галстука он завязал платок.

"Игра в кальмара" / Associated Press

39-летний Пак Хэ Су выбрал для появления перед фотографами черный костюм необычного стиля, ведь пиджак был немного притален, лацканы узкими, а возле пуговиц была застежка фастекс на ленте. Дополнил актер свой лук белой трикотажной кофтой и черными туфлями с квадратными носками.

"Игра в кальмара" / Associated Press

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку