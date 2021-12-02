Звезды сериала "Ведьмак" на премьере второго сезона в Лондоне

В первый день зимы в Лондоне состоялся премьерный предпоказ второго, долгожданного для многих поклонников, сезона сериала "Ведьмак". Мероприятие проходило в известном кинотеатре Odeon Luxe Leicester Square, который посетили звезды, сыгравшие в этом продолжении.

Конечно же, звездой вечера стал главный герой сериала - 35-летний британский актер Генри Кавилл, сыгравший в сериале Геральта из Ривии - ведьмака. Перед камерами актер появился в полосатом костюме в ретростиле, а компанию актеру на дорожке составила его мама Марианна Кавилл.

Генри Кавилл / Associated Press

Генри Кавилл с мамой / Getty Images

Актриса Аня Чалотра, сыгравшая в сериале возлюбленную Геральта Йеннифэр из Венгерберга, появилась на премьере в красном костюме, жакет которого надела на голое тело. Образ она дополнила парой сережек и лаконичной прической.

Аня Чалотра / Associated Press

Фрейя Аллан, сыгравшая в сериале тоже одну из ключевых ролей - принцессу Цириллу - блистала на красной дорожке в длинном приталенном платье от Versace с высоким разрезом.

Фрейя Аллан / Associated Press

Полюбившийся многим 32-летний актер Джои Бэйти, сыгравший роль лучшего друга Ведьмака и барда Лютика, надел на премьеру черный классический костюм, белую рубашку и отказался от галстука.

Джои Бэйти / Getty Images

Анна Шаффер, сыгравшая в "Ведьмаке" чародейку Трисс Меригольд, выбрала для светского мероприятия синее мини-платье со шлейфом и босоножки со стразами.

Анна Шаффер / Associated Press

Также мероприятие посетили и другие актеры, сыгравшие в этом шоу Netflix, а также его создатели: сценаристы, режиссеры и продюсеры. Премьера сериала для зрителей состоится 17 декабря 2021 года.

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