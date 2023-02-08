Звезды тоже делают это: Сару Джессику Паркер сфотографировали с пылесосом в руках

Женщина решила лично убраться, пока ее сотрудники были заняты клиентами.

На днях актриса и звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер попала под прицел фотографов в своем магазине в Нью-Йорке, где представлена обувь и аксессуары от ее бренда. Бутик открылся после небольшого ремонта, и Паркер лично пришла в него помочь расставить обувь и консультировать клиентов.

Но также фотографы сделали несколько кадров того, как обладательница "Золотого глобуса" и "Эмми" пылесосила пол в магазине.

Актриса ходила по залу с беспроводным пылесосом и чистила новый розовый ковролин.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Сама Паркер в тот день была одета тоже довольно просто, отдав предпочтение джинсам, которые надела поверх лосин, серой кофте и туфлям от своего же бренда, которые были усыпаны блестками, а также дополнены большой пряжкой со стразами.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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