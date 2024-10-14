Звезды в дубляже "Дикого робота": беременная Анна Кошмал – в черном жакете, Светлана Тарабарова – в белом наряде

В украинский прокат, 17 октября, выходит анимационное происшествие "Дикий робот" по мотивам литературного бестселлера.

Это эпическое приключение о путешествии работа ROZZUM 7134, сокращенно "Роз". Ее корабль потерпел крушение на безлюдном острове. Роз нужно приспособиться к суровым условиям окружающей среды, подружиться с животными на острове и даже заменить родителей осиротевшему гусяту.

К анимационному происшествию присоединились актриса Анна Кошмал и певица и композитор Светлана Тарабарова.

Анна Кошмал – Вонтра

Анна Кошмал воплотила образ коварной злодейки Вонтры.

"Я очень люблю дубляж, ведь это особый процесс, когда ты наполняешь персонажа своим голосом и проживаешь его историю. Это всегда приключение, поэтому я с большим удовольствием и интересом подхожу к этой работе.

Актеры меня поймут: воплощать образ злодейки – это всегда большая удача. Антагонисты часто более характерны, многомерны, в их историях больше неожиданных красок. Поэтому я была рада озвучить Вонтру.

Вонтра заслуживает уважения своей целеустремленности и решительности в достижении цели.

Что касается самой анимации "Дикий робот" — это очень трогательная история. Удивительно, как приключения на безлюдной планете могут раскрыть столько эмоций и чувственности. К тому же анимация невероятно красива, а природа и жители планеты покорят зрительские сердца с первых минут", – поделилась Анна.

Светлана Тарабарова исполнительница песни "Поринь у небеса"

Светлана Тарабарова исполнила главную песню к анимации.

"Я обожаю смотреть анимационные фильмы, ведь у меня трое детей и двое из них уже сознательно понимают смысл чувственных и удивительных историй. Это история о человечности, дружбе и семейных ценностях — те ценности, которые я питаю.

Песня, которую я исполняю, невероятна. Когда я впервые услышала музыку, у меня по коже пробежали муравьи. Я испытала огромную радость от того, что имею возможность создать нечто уникальное и красивое, что зрители услышат в кинотеатрах. К тому же "Поринь у небеса" — это мотивационная песня о вере в чудеса и стремлении к своим мечтам.

Это невероятная история. Меня поразило, как робот может чувствовать себя мамой. Пожалуй, все мамы немного работы, а украинские мамы – самые сильные в мире.

Воспитывать детей во время войны, дарить им надежду и учить верить в чудеса – это невероятно. Мне кажется, этот мультфильм именно об этом: никогда не сдаваться.

Я обязательно пойду на премьеру с семьей. Мы уже видели трейлер на одном из сеансов, и дети сразу захотели посмотреть этот мультфильм. Тем не менее, они еще не знают, что услышат мой голос в дубляже, поэтому для них это будет настоящим сюрпризом", — рассказала Светлана.

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