Звезды в Каннах: литовская певица вышла на дорожку в желтом платье и с голубым клатчем

Звезды в Каннах: литовская певица вышла на дорожку в желтом платье и с голубым клатчем

17 мая во Франции на Лазурном берегу состоялась церемония открытия Каннского кинофестиваля.

В этом году кинофестиваль открыл президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление по видеосвязи не было анонсировано заранее, а зал, приветствуя президента, аплодировал стоя несколько минут.

Владимир Зеленский в Каннах / Фото: Getty Images

Очевидно, что в Каннах в этом году будут много говорить об Украине. Некоторые звезды уже в первый день демонстрировали нам свой "жест поддержки" с помощью нарядов, которые выбирали для красной дорожки.

Например, певица из Литвы Гинта Кубилиуте адресовала нам свою поддержку, выбрав для дорожки светло-желтое платье из тюля, которое дополнила голубым клатчем со стразами. Надо отметить, что Литва очень дружественная страна для Украины.

Гинта Кубилиуте / Фото: Getty Images

Мы продолжим следить за красной дорожкой и звездными выходами, ведь фестиваль продлится аж до 28 мая.

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