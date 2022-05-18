Звезды в Каннах: литовская певица вышла на дорожку в желтом платье и с голубым клатчем

17 мая во Франции на Лазурном берегу состоялась церемония открытия Каннского кинофестиваля.
В этом году кинофестиваль открыл президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление по видеосвязи не было анонсировано заранее, а зал, приветствуя президента, аплодировал стоя несколько минут.
Очевидно, что в Каннах в этом году будут много говорить об Украине. Некоторые звезды уже в первый день демонстрировали нам свой "жест поддержки" с помощью нарядов, которые выбирали для красной дорожки.
Например, певица из Литвы Гинта Кубилиуте адресовала нам свою поддержку, выбрав для дорожки светло-желтое платье из тюля, которое дополнила голубым клатчем со стразами. Надо отметить, что Литва очень дружественная страна для Украины.
Мы продолжим следить за красной дорожкой и звездными выходами, ведь фестиваль продлится аж до 28 мая.
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