Звезды в кинотеатре: Джамала в экстравагантных брюках, Жан Грицфельдт в дениме

Звезды в кинотеатре: Джамала в экстравагантных брюках, Жан Грицфельдт в дениме

Знаменитости выбрали для похода на премьеру фильма стильные луки.

Вчера, 26 октября, в кинотеатре "Оскар" (Gulliver) состоялась премьера новой ленты режиссера Веса Андерсона — "Французский вестник" от "Либерти, Канзас Ивнинг сан".

Первыми оценить комедийную драму пришли звезды и блогеры: Джамала, Жан Грицфельдт, Julik, Серж Смолин, Олимпия Вайтмусташ, Елена Бурба, Слава Соломко, Вова Борисенко, Ольга Шурова и другие.

Фото Кирилл Авраменко

Олимпия Уайтмусташ/Фото Кирилл Авраменко

Ольга Шурова с сыном/Фото Кирилл Авраменко

Вова Борисенко/Фото Кирилл Авраменко

Серж Смолин/Фото Кирилл Авраменко

Елена Бурба/Фото Кирилл Авраменко

Julik/Фото Кирилл Авраменко

Слава Соломко/Фото Кирилл Авраменко

Самой стильной селебрити была Джамала. Она продемонстрировала интересный лук в черных экстравагантных брюках с металлической фурнитурой, бежевом боди с надписью на груди, поверх которого надела черную рубашку.

Джамала/Фото Кирилл Авраменко

Аутфит певица дополнила черной шляпой с золотой цепочкой с жемчугом и черными сапогами на высокой платформе и каблуке.

Дизайнер Жан Грицфельдт предстал перед камерами в жилете из денима, джинсах, клетчатой рубашке, черной олимпийке и джинсовой кепке. На шее у него висел золотой кулон на красной нитке.

Жан Грицфельдт/Фото Кирилл Авраменко

О фильме:

В картине речь идет об отделении американской газеты "Французский вестник", расположенном в вымышленном французском городке XX века. Актерский состав фильма фантастический: Бенисио дель Торо, Эдриан Броуди, Тильда Свинтон, Леа Сейду, Фрэнсис Мак-Дорманд, Тимоти Шаламе, Лина Кудри, Джеффри Райт, Матье Амальрик, Стивен Парк, Билл Мюррей и Овен Уилсон.

"Французский вестник" на экранах украинских кинотеатров с 28 октября. Не упустите возможность увидеть новое творение одного из лучших режиссеров современности на большом экране.

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