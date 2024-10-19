Звезды в обычной жизни: Эми Адамс сфотографировали возле отеля в Лондоне

50-летняя американская актриса Эми Адамс выглядела просто и стильно, когда ее сфотографировали папарацци возле отеля в Лондоне. Актриса немного пообщалась с поклонниками и раздавала автографы.

Эми была одета в серый кашемировый свитер свободного фасона и в свободные прямые джинсы. Также актриса носила кроссовки и стильные солнцезащитные очки.

Волосы она уложила в лаконичную прическу с легкими локонами, надела несколько украшений и сделала легкий макияж.

Эми Адамс / Фото: Getty Images

Этот ее образ кардинально отличался от наряда Prada, который Эми демонстрировала на красной дорожке Лондонского кинофестиваля. Наряд подчеркивал талию актрисы, а на спине его украшал шлейф с бантом. Образ Эми Адамс тогда дополнила массивными золотыми украшениями - набором колье, серьгами и несколькими кольцами.

Эми Адамс / Фото: Associated Press

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