Звезды в обычной жизни: супермодель Хайди Клум и ее мужа подловили во время выгула собак
Гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца и супермодель Хайди Клум заметили на прогулке в Лос-Анджелесе.
Пара была одета просто и удобно, без всего того гламура, которые они обычно демонстрируют на светских мероприятиях. Том надел бежевый костюм с футболкой и свободными плиссированными штанами, а также дополнил наряд кепкой, кроссовками и очками. А вот Хайди выбрала трикотажный серый костюм с кофтой и широкими штанами, с которыми также надела джинсовую куртку украшенной принтом Микки Маус. Завершали образ известной модели панамка и солнцезащитные очки-авиаторы.
Сфотографировали их папарацци, когда они вышли выгулять своих двух собак.
Заметили знаменитостей в Лос-Анджелесе, куда они вернулись из родной Германии, где посетили вручение престижной премии «Бэмби». Напомним, что на мероприятии Хайди тогда вручили особую награду, а Том выступил на сцене.