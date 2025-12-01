ТСН в социальных сетях

Звезды в обычной жизни: супермодель Хайди Клум и ее мужа подловили во время выгула собак

Гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца и супермодель Хайди Клум заметили на прогулке в Лос-Анджелесе.

Том Каулитц и Хайди Клум

Том Каулитц и Хайди Клум / © Getty Images

Пара была одета просто и удобно, без всего того гламура, которые они обычно демонстрируют на светских мероприятиях. Том надел бежевый костюм с футболкой и свободными плиссированными штанами, а также дополнил наряд кепкой, кроссовками и очками. А вот Хайди выбрала трикотажный серый костюм с кофтой и широкими штанами, с которыми также надела джинсовую куртку украшенной принтом Микки Маус. Завершали образ известной модели панамка и солнцезащитные очки-авиаторы.

Сфотографировали их папарацци, когда они вышли выгулять своих двух собак.

Том Каулитц и Хайди Клум / © Getty Images

Том Каулитц и Хайди Клум / © Getty Images

Заметили знаменитостей в Лос-Анджелесе, куда они вернулись из родной Германии, где посетили вручение престижной премии «Бэмби». Напомним, что на мероприятии Хайди тогда вручили особую награду, а Том выступил на сцене.

Хайди Клум в роскошных вечерних платьях (34 фото)

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

