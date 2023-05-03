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Звезды в реальной жизни: Ева Лонгория попала под прицел фотографов во время прогулки

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
903
Время на прочтение
1 мин
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Звезды в реальной жизни: Ева Лонгория попала под прицел фотографов во время прогулки

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

В обычной жизни знаменитостей часто сложно узнать, так как они выходят на улицу с хвостами или пучками и, как правило, без макияжа.

Ева была одета в черную толстовку с названием ее бренда текилы, черные лосины и обута в белые кроссовки. Волосы собрала в высокий хвост и надела на лицо большие черные солнцезащитные очки. Ева была практически без макияжа, по крайней мере такого, каким мы видим его на ней во время ее светских выходов. Но на губы нанесла нежно-розовый блеск.

Ева Лонгория / © Getty Images
Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Возможно, Лонгория отправлялась не на прогулку, а на тренировку. Звезда много занимается спортом, чтобы выглядеть хорошо и выходить потом на дорожки в полупрозрачных платьях, как это было на "Оскаре" в этом году.

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Дата публикации
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903
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