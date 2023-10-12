Звезды во время дубляжа мультфильма "Тролли: Снова вместе": Оля Цыбульская в наряде с вышивкой, KOLA – в голубой футболке

К любимым персонажам также присоединились и новые герои, среди них: Вива, Винилла и Флойд. Именно им свои голоса подарила фантастическая украинская звездная команда дубляжа Оля Цыбульская, KOLA и LAUD.

Оля Цыбульская

Оля Цыбульская примерила образ зажигательной Вивы: "Девочка Вива, которую я озвучивала в "Тролле: Опять вместе" для меня стала настоящим глотком свежего воздуха, воспоминанием из беззаботного детства. Это когда ты не соревнуешься с жизнью, а играешь в ней. И эта игра возвращает тебе радость, покой и тепло. Вива такая же темпераментная как я, безумно любящая драйв, приключения и быть рядом с теми, кого по настоящему любит".

Оля Цыбульская

Оля Цыбульская

KOLA

KOLA превратилась в безудержную и яркую Виниллу. Девушка с упоением поделилась эмоциями от дебюта: "Сбылась еще одна моя мечта — сдубливать анимацию, ведь я впервые стала актрисой дубляжа в анимационном приключении "Тролли: Снова вместе", премьера которого состоится на мой день рождения 19 октября. Совпадение? Не думаю? Самая удивительная вещь — это когда убираются английские слова и остается только твой голос, которым звучит твоя героиня.Она у меня злюка, письменная, грубая, эгоистическая девушка, которая очень ленивая и считает что труд — это не для нее, она добивается успехов с помощью лжи! Короче – это противоположность меня и поэтому мне было очень интересно войти в это состояние и образ. Я очень благодарна студийной команде за приглашение, потому что я получила невероятные ощущения и незабываемый опыт, и конечно жду всех на просмотре!"

KOLA

KOLA

LAUD

LAUD дублировал участника популярного троллящего бойзбенда Флойда: "Для меня это не первый опыт в дубляже, поскольку в детстве я неоднократно озвучивал разнообразные анимационные истории, в частности, имел опыт дублирования песен. Однако после того, как голос начал "ломаться", с детской карьерой дублирования пришлось попрощаться, и вот впервые во взрослом возрасте меня снова пригласили сдубливать анимационного героя. С Флойдом мы очень похожи, он, как и я, спокоен, уравновешен и довольно сдержан, что очень соответствует моему вайбу.

LAUD

Так что я был невероятно рад присоединиться к команде и превратиться в героя, который мне невероятно импонирует, а еще исполнить несколько крутых хитов. Обязательно идите в кино, чтобы насладиться яркой песенной атмосферой".

LAUD

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