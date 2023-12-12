Звезды во время дубляжа мультфильма: Валентина Хамайко в цветочном платье, Лилия Ребрик – в дениме

Свои голоса в украинском дубляже героям мультфильма "Перелет" подарили Валентина Хамайко, Лилия Ребрик и Никита Добрынин.

Валентина Хамайко перевоплотилась в заботливую Элли – маму, которая призывает главных героев лететь вместе с их семьей на Ямайку. Телеведущая уверена, что многие семьи узнают себя в анимационном происшествии, потому что путешествие с детьми – это всегда отдельный вид эмоций, к которым нужно быть готовым.

Валентина Хамайко

"Это уже не первый мой опыт дубляжа, однако он всегда вызывает волнение. Кроме того, что нужно уловить характер своего героя, важно не забывать и о технике и дикции. Поэтому первые минуты всегда сжимают от волнения. Но когда процесс пошел, ловишь каждую деталь, погружаешься в своего персонажа и пытаешься пропустить роль через себя.

Валентина Хамайко

Работая, вспоминала и свой семейный опыт путешествий. Вот герои путешествуют с маленькими детьми, сталкиваются с хлопотами, но если относиться к этому с юмором, то поездка превращается в настоящий фан. Так же и у нас в семье – мы с мужем обожаем семейные приключения и всегда готовы ко всему происходящему во время путешествия.

Моя Элли, как и я, пытается открывать детям мир и во всем их поддерживать, и это самая большая наша общая черта".

Энергичную и смелую Пам, которая всегда вдохновляет семью открывать что-то новое, озвучила Лилия Ребрик. Именно благодаря ее пылу пернатая семья отправляется в невиданное до сих пор путешествие. Телеведущая, имеющая большой опыт дубляжа, делится эмоциями: "Мне невероятно близка моя героиня, ведь, как и она, я по жизни оптимистка. При всех обстоятельствах, в которых мы сейчас находимся, я стараюсь отыскать радость в каждом дне и заряжать ею всех. В нашей семье я такой wi-fi, который передает энергию детям, и мне кажется, что у меня это неплохо получается.

Лилия Ребрик

Как и Пам, я обожаю жизнь, не боюсь мечтать и никогда не останавливаюсь. Сейчас мои мечты достаточно смелы, ведь я при надежде, поэтому для меня это продолжение жизни, а я верю, что добро в конце концов победит.

Я уверена, что это анимационное приключение вдохновит многих, поскольку это история, объединяющая и зарождающая классные семейные традиции собираться вместе за просмотром качественного кино. Так что до встречи в кинотеатрах!"

Лилия Ребрик

Никита Добрынин превратился в харизматичного и яркого йога-гуру Гугу: "Здублировать роль было моей давней мечтой, поэтому, когда получил предложение присоединиться к дубляжному касту, невероятно обрадовался. Для меня эта история о захватывающем первом путешествии семьи, где есть определенное внимание с тем предвкушение чего-то яркого и нового.

Никита Добрынин

"Перелет" – это о выходе за пределы привычного, когда боишься мира, потому что еще не все видел и не ко всему готов, но находишь ту движущую силу, которая побуждает отойти от комфорта и удобства на встречу приключениям. Я так же очень люблю путешествия, но и понимаю утко-папу, который волнуется за семью, поэтому сначала пытается отказать жену и детей от далекого путешествия. Однако, в конце концов, находит в себе смелость выйти за рамки".

Никита Добрынин

О своем герое телеведущий отзывается с незаурядным восторгом: "Гугу невероятно харзматический персонаж, поэтому я стремился максимально передать его характер на экране. Было не просто превратиться в совершенно другого героя, однако вместе с режиссером дубляжа нам удалось найти нужную эмоцию. И хотя зритель этого не увидит, но надеюсь почувствует насколько синхронно мы даже двигались с моим Гугу, дублируя роль. Так что обязательно идите в кино, чтобы услышать мое перевоплощение".

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