Звезды во время дубляжа "Панды Кунг-Фу 4": Леся Самаева в платье-рубашке, Василий Байдак – в свитшоте с молнией

Совсем скоро, 7 марта, в украинский прокат выйдет продолжение комедийной франшизы от DreamWorks Animation "Панда Кунг-Фу 4".

Храбрый и легендарный воин По после неоднократной победы над злодеями получает наконец возможность отдохнуть. То есть, он должен стать Духовным лидером Долины Мира.

К уже известной команде персонажей присоединились новые герои. Именно их дублировала фантастическая звездная команда: Василий Байдак, Леся Самаева и сыновья Григория и Кристины Решетников.

Василий Байдак

В харизматичного Рыба превратился талантливый украинский стендап-комик и волонтер Василий Байдак. Рыб – яркий, остроумный и по слова в карман не лезет.

Василий Байдак

Василий с большим энтузиазмом отнесся к своему персонажу: "Дублировать анимации всегда было моей мечтой, ведь здесь можно выйти за пределы и попробовать свои силы в совершенно ином амплуа. Кроме того, это еще и большая возможность испытать свои творческие способности: поиграть с голосом, интонациями и тембром… А мне очень посчастливилось дубливать яркого и смешного персонажа… Мой герой – рыба, а еще он капитан, а мама у него пеликан и это все неповторимая комбинация, делающая его дерзким, немного глуповатым и невероятно уверенным в себе.

Василий Байдак

Поэтому я искренне советую посмотреть анимацию на больших экранах, потому что, во-первых, там буду я. В целом эта часть – это настоящая концентрация шуток и визуальных гегов, которые я просто обожаю в мультиках. Кроме того, это та самая любимая "Панда Кунг-фу", которая за годы лишь приобрела свой заряд".

Василий Байдак

Леся Самаева

Роль упорной Мамы Кабаницы исполнила заслуженная артистка Украины, актриса Леся Самаева: "Скажу честно, я в восторге от этой роли. Моя героиня еще та штучка: она маленькая, но очень темпераментная, энергичная и упорная.

Леся Самаева

А еще во время записи я придумала для нее довольно неординарный смех, который, надеюсь, зритель оценит и будет смеяться со мной в унисон. Поэтому я с нетерпением жду премьеры и приглашаю и вас погрузиться в яркое приключение "Панда Кунг-Фу 4".

Леся Самаева

Леся Самаева

Иван и Дмитрий Решетники

Впервые в дубляже свои силы попробовали сыновья Григория и Кристины Решетников – Иван и Дмитрий. Для детей опыт показался невероятно увлекательным, а вот родители очень гордятся их первыми шагами в дубляже.

Иван и Дмитрий Решетники

"Нет ничего лучше для мамы, чем улыбка ее детей, их победы и маленькие шаги к осуществлению желаний. Ребята давно мечтали сдубливать роль в анимации, поэтому, когда узнали, что нас утвердили к участию в одном из самых популярных и любимых анимационных проектов, счастью не было границ. Мы чувствуем необыкновенную гордость за их успех и в очередной раз убеждаемся, что если упорно работать и идти к вожделенным, все обязательно удастся, они действительно талантливы, умны и у них все получится. С нетерпением ждем выхода любимого мультфильма, где будут звучать голоса наших деток", — рассказала Кристина Решетник.

"Вы знаете, это тот момент, когда успехам детей радуешься больше, чем собственным. Дети были чрезвычайно счастливы узнать, что прошли пробы и получили возможность реализовать свои таланты. Я искренне мечтаю, чтобы все дети нашей страны имели такую возможность, ведь они у нас самые талантливые", – добавил Гигорий Решетник.

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