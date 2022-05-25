Звук воздушной тревоги на Лазурном побережье: в Каннах сегодня проходит премьера украинского фильма

Украинская делегация в Каннах в этом году очень активна.
Украинский режиссер Максим Наконечный и актеры Рита Бурковская и Любомир Валивоц посетили вчера, 24 мая, красную дорожку Каннского кинофестиваля.
Сегодня на фотоколле Максим Наконечный и продюсеры фильма "Видение бабочки", в котором как раз сыграли Рита Бурковская и Любомир Валивоц, появились в футболках с сильными лозунгами и призывами освободить парамедика Юлию Паевскую "Тайру".
А уже перед премьерой фильма "Видение бабочки" режиссера Максима Наконечного, участвующего в конкурсной программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, команда фильма развернула плакат с надписью "Россияне убивают украинцев. Считаете ли вы оскорбительным и тревожным говорить об этом геноциде?".
Также в руках они держали плакаты с надписью "чувствительный контент". Именно такие картинки показывает соцсеть "Инстаграм", когда загружаешь фотографии украинцев, пострадавших от российской агрессии против Украины.
Дебютная лента, созданная при поддержке "Держкино", рассказывает о женщине-военной, служащей в аэроразведке, которая пытается вернуться к привычной жизни после плена.
Главные роли сыграли актеры театра и кино Рита Бурковская и Любомир Валивоц. Среди актеров и известный драматург и режиссер Наталья Ворожбит. Также в фильме снялись и непрофессиональные актеры: военные и врачи.
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