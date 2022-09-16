Свезли с горячих точек: Кременчугский приют для животных пытается справиться с 300 собаками и котами

В приюте находятся животные, которых спасли от жестокости, голода, болезней и смерти.

Приют домашнего типа для животных имени Гребенниковых, расположенный в городе Кременчуг Полтавской области, пополнился новыми четырехлапыми жителями. Сюда привезли животных с территорий, где происходят боевые действия, в частности, из Авдеевки, Марьинки, Бахмута и других населенных пунктов.

Животные очень истощены, запуганы. Среди них много травмированных, с ожогами и ранами.

Сейчас приют переполнен – в нем около трехсот собак, щенков, котов и котят. Кроме животных с горячих точек, здесь есть четырехлапые, выброшенные на улицу. Количество жителей приюта постоянно растет, а места, как и средств для их содержания нет.

Владелец приюта Наталья Гребенникова, которая сама занимается всеми его жителями, жалуется, что для этих животных не хватает у них ни корма, ни лекарства, ни вольеров.

Наталья Гребенникова

Собаки и кошки из горячих точек нуждаются в немедленной реабилитации и уходе.

"Истощенные, худые, испуганные, месяцами без еды и воды. Что они пережили, можно только представить. Наши ребята @animal.rescue.kharkiv — герои! Рискуя собственной жизнью, спасти стольких животных!

Друзья, собачки и котики совершенно разные: есть больные, искалеченные, все голодные и психически сломанные. Мы нуждаемся в вашей помощи!

Мы на свой страх и риск взяли этих животных, потому что спать и знать, что, если мы их не примем — они погибнут, я не могу.

Но у нас нет вакцин, лекарств, бинтов и шприцев. Нет клеток, будок, свободных вольеров, потому что у нас нет возможности сделать реконструкцию", — рассказывает Наталья.

Приют Гребенниковых (позиционирует себя как благотворительная организация "Благотворительный фонд "Кременчугские хвостики"), который существует уже 13 лет, не финансируется государством, они выживают за счет благотворительных взносов неравнодушных украинцев. Сейчас приют на грани выживания и закрытия.

Для такого количества животных, которые есть сейчас, нужно очень много пищи, лекарств, посуды, клеток и строительных материалов для новых вольеров и ремонта старых.

А еще эти животные ищут себе хозяев. Поэтому все, кто давно мечтал о домашнем любимце, может взять из приюта госпожи Натальи собачку или котика – этим спасти им жизнь и подарить себе верного друга.

В Кременчугский приют для животных свезли с горячих точек собак и котиков

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