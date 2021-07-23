Тренд на седину: готовы ли украинки наследовать такую моду

Тренд натуральности еще в 2019-м запустил всемирно известный бренд, рекламируя свои помады. Несовершенны зубы, не модельные губы и черты лица.

На красную дорожку Каннского Кинофестиваля голливудские актрисы вышли с незакрашенными корнями. Все, чтобы продемонстрировать свое естественное старение.

О том, готовы ли украинки подражать мировым знаменитостям — 23 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Алла — модель и актриса. Уже полностью седая. Еще и краситься стала в насыщенную седину.

От природы имела каштановые волосы, а затем превратилась в блондинку. Пока не спросила у парикмахера — что сейчас в тренде.

Модной естественную седину сделали голливудские звезды. Актрисы Мерил Стрип и Сара Джессика Паркер уже не первый год пропагандируют отказ от искусственной молодости, различных препаратов и омолаживающих процедур. Теперь очередь дошла и до краски для волос. На последнем Каннском кинофестивале к этой компании присоединились и другие: Энди Макдовел, Хелен Мирен и Джоди Фостер вышли с седыми незакрашенными корнями на красную дорожку

Пандемия, по словам парикмахеров, стала весомой причиной такого веяния. Из-за нехватки салонов, которые работали — натуральный вид вошел в моду. Парикмахер, у которого клиенты преимущественно известные люди, уверен, голливудские актрисы так ведут себя не случайно. А пытаются таким образом вернуть женщинам уверенность в себе.

Новости Украины: готовы ли наши женщины следовать моде на седину

Тренд натуральности еще в 2019-м запустил всемирно известный бренд, рекламируя свои помады. Несовершенны зубы, не модельные губы и черты лица. Тогда кампания бренда получила массу положительных отзывов. Как и женские седые волосы в Каннах. Впрочем украинок такие тренды не слишком увлекают, говорят парикмахеры. Модницы есть, однако большинство седину закрашивает.

Наталья не делает манипуляций на лице, чтобы выглядеть моложе, но волосы красит ежемесячно.

Седые волосы Аллы уверяет, тоже собирает комплименты. Разве что муж с сыном привыкнуть не могут.

Так, говорит, чувствует себя более женственной. И даже, если мода изменится, больше краситься не собирается.

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