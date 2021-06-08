"Вусатий Фанк": в прокат выйдет документальный фильм об украинской музыке 1970-х годов

Лента о золотой эпохе украинской популярной музыки выйдет на широкие экраны 24 июня.

Фильм "Вусатий Фанк" рассказывает об украинских ансамблях 1970-х, которые собирали стадионы и многотысячные залы, но сейчас их песни почти забыты. В новом трейлере авторы показывают советский контекст с его ограничениями, несмотря на какие, создавались стильные песни неописуемой красоты.

"Смерічка"/Кадры из фильма "Усатый Фанк"

Как упоминается в фильме, гражданам СССР не было необходимости слушать Джеймса Брауна, Фрэнка Заппу или Pink Floyd — так считала партия. Но все изменилось в конце 1960-х: по указанию Политбюро, в Украине начали массово появляться ВИА, которые должны были заменить советской молодежи западные рок-группы. Но что-то пошло не по сценарию — вместо лояльных к партии музыкантов, власти получили современную и самобытную музыкальную сцену. Эти музыканты не любили, чтобы их группы называли ВИА. Теперь у этой музыки будет новое название — "Вусатий Фанк"!

Неизвестный ВИА/Кадры из фильма "Усатый Фанк"

Кобза/Кадры из фильма "Усатый Фанк"

"Опришки"/Кадры из фильма "Усатый Фанк"

"Большинство из этих ансамблей звучат вполне актуально и сегодня. "Візерунки шляхів", "Арніка", "Водограй", "Жива вода" и другие ВИА имеют настоящий драйв, оригинальность и какую неподдельную подлинность. Именно поэтому, наверное, эта музыка пережила и притеснения советской системы, и десятилетия забвения", — считает автор фильма Виталий Бардецкий.

"Жива вода"/Кадры из фильма "Усатый Фанк"

"Дзвони"/Кадры из фильма "Усатый Фанк"

Премьера картины состоялась на 49-м Киевском международном кинофестивале "Молодость".

24 июня "Вусатий Фанк" выйдет в ограниченный национальный кинопрокат. Показы пройдут в Киеве, Житомире, Полтаве, Хмельницком, Чернигове, Одессе, Львове, Харькове, Сумах и Днепре.

Также накануне состоится серия специальных показов с участием автора идеи и сценария ленты Виталия Бардецкого: 19 июня во Львове ( "Планета Кино"), 23 июня в Одессе ( "Зеленый театр") и в Киеве: 21 июня — в "КИНО42", 27 июня — в "Октябре".

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