"Когда мы победим злых россиян, то вернемся в нашу квартиру": Зеленская показала видео с маленьким мальчиком

Первая леди Украины выложила трогательное видео, на котором украинский мальчик рассказывает о помощи ему от Польши и о своих мечтах.

Елена Зеленская опубликовала в Instagram щемящее видео, в котором маленький мальчик рассказывает, что он с мамой сбежал от войны и убежище им предоставила дружественная нам страна – Польша.

В видео появляются и другие украинцы из разных городов, которые мечтают вернуться домой и сделают это, как только закончится война.

"Я вернусь" - эти слова повторяет себе каждый украинец, который был вынужден уехать из дома. Вернусь в свою школу.

Нам не повезло с соседом, доказывающим "братство" ракетами и террором. Но очень повезло с другим соседом – Польшей, которая стала Украине ближайшим другом не только географически. Польша приютила почти три миллиона украинцев, дала им не только временные дома, но и постоянную заботу, бесплатную медицину и образование.

Мы вернемся, потому что лучше дома нет ничего. И обязательно пригласим поляков в гости, чтобы отблагодарить их за большее, чем гостеприимство – за настоящее отсутствие границ. Спасибо вам, друзья!" – написала первая леди.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда посетил вчера, 22 мая, Киев. Он стал первым иностранным лидером, выступившим в Верховной Раде после начала масштабного российского вторжения в Украину 24 февраля. Дуда поблагодарил украинцев за сопротивление россиянам и процитировал великого украинского писателя Ивана Франко: "дух, що тіло рве до бою".

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