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Рваная рана: Екатерина Бужинская рассказала, как на митинге пророссийская болгарка укусила проукраинскую за руку

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Рваная рана: Екатерина Бужинская рассказала, как на митинге пророссийская болгарка укусила проукраинскую за руку

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Певица шокирована злобностью болгар, поддерживающих Россию.

Екатерина Бужинская в комментарии для ТСН.ua рассказала, что после митинга в Софии в поддержку Украины произошел инцидент.

Болгарка, поддерживающая войну России в Украине, напала на другую болгарку, поддерживающую украинцев. Первая хотела выхватить у второй украинский флаг. Пророссийская болгарка укусила за руку проукраинскую болгарку.

Потерпевшая гражданка Болгарии обратилась к врачу и он констатировал ей рваную рану.

"Я в шоке от этих людей. Они какие-то изверги. Это что-то ужасное. Они, как зомби какие-то. Злобные, агрессивные", — говорит певица.

Екатерина признается, что пророссийские болгары видны сразу — они выглядят злыми.

Пророссийская болгарка / ©
Пророссийская болгарка
Пророссийские болгары / ©
Пророссийские болгары

А болгары, поддерживающие Украину, – добрые, милые и участливые. Для примера артистка прислала фотографии, чтобы мы сами могли сравнить два лагеря болгар — пророссийских и проукраинских.

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Напомним, Бужинская призналась, что из-за активной поддержки Украины ей угрожают пророссийские болгары.

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