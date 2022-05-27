Сине-желтая красота: французская актриса примерила в Каннах платье от украинского дизайнера

Фредерик Бель позировала в виртуальном платье от Елены Даць.

Патриотическое сине-желтое платье от украинского дизайнера Елены Даць виртуально примерила французская актриса Фредерик Бель.

Фредерик Бель

"Мне повезло, что французская актриса Фредерик Бель уже примеряла платье", – сказала Елена.

Елена Дать

Дизайнер из Львова сейчас работает в Каннах в подарочном сьюте в отеле, где представлены разные бренды: из Японии, Кении.

Елена Дать

Сюда приходят мировые звезды. Они знакомятся с продукцией того или иного бренда. Фотографируются.

Сине-желтое платье Даць могут примерять виртуально все желающие звезды.

"На нем есть маленькая частица украинской вышивки. Каждое платье имеет этот оберег на себе: где-то скрыто, где-то на видном месте.

Мы также напечатали на 3D принтере эти вещи. Это очень экологично, интересно и инновационно. И, не зная, смогу ли я приехать, я подумала, что я просто передам код и звезды, которые будут посещать это мероприятие во время Каннского кинофестиваля, смогут таким образом поддержать Украину – сообщить и как-нибудь рассказать о нас. Поэтому благодаря таким, казалось бы, простым уже сейчас методам без лишних затрат можно было сделать очень много интересных вещей", — рассказала в комментарии ТСН Елена Даць.

Дизайнер также добавила, что гостьей прошлого шоурума 9 лет назад была Шэрон Стоун. Она является партнером этого шоурума.

Напомним, Мила Йовович посетила благотворительный галавечер amfAR, где появилась в роскошном зефирном платье в мелкую сеточку голубого цвета украинского бренда Lever Couture.

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