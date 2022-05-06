"Снайпер. Белый Ворон": драму о ходе российско-украинской войны покажут в странах Балтии

Актуальную ленту о ходе российско-украинской войны на Востоке Украины покажут в Латвии, Литве и Эстонии. Часть средств, собранных по продаже билетов, планируется передать на нужды ВСУ и на поддержку Союза теле- и кинопродюсеров Украины.

С сегодняшнего дня в латвийских и литовских кинотеатрах стартуют показы украинской ленты режиссера Марьяна Бушана "Снайпер. Белый Ворон" о ходе российско-украинской войны на Востоке Украины, которая началась в 2014 году и продолжается до сих пор. События фильма основаны на реальных событиях и рассказывают историю трансформации пацифиста Николая.

До начала военных действий на Донбассе жизнь Николая была умеренной и спокойной. Вместе с женой он отказался от благ цивилизации и жил один на один с природой. Но с приходом войны привычное жизненное устройство меняется кардинально — война не жалеет ни сильных, ни слабых. После потери любимой и нерожденного первенца Николай поступает в добробрат, где проходит обучение и присоединяется к рядам снайперов. Так рождается Белый Ворон.

Сегодня история становления Белого Ворона близка чуть ли не каждому украинцу. Оставив позади привычную жизнь, тысячи украинцев берут в руки оружие, помогают в волонтерских штабах, поддерживают информационный фронт и приближают нашу победу благодаря финансовой поддержке. Такая же участь постигла и актеров кинофильма — Павел Алдошин, исполнитель главной роли, и исполнивший роль комбрига Роман Семисал защищают Родину на передовой.

"Сегодня" Снайпер. Белый Ворон" приобретает новое содержание. Полномасштабное российское вторжение в очередной раз открыло миру несокрушимое украинское лицо. Бизнесмены, художники, врачи, политики сегодня изменили привычные атрибуты своей профессии на оружие, которое, к сожалению, стало неизменным инструментом для достижения свободы. Приятно, что Украина получила невиданную поддержку мирового сообщества в этой борьбе — в частности, от стран Балтии, которые заинтересовались нашим фильмом и покажут историю украинского сопротивления длиной в 8 лет", — поделился продюсер фильма Артем Денисов.

Допремьерный показ фильма прошел в Риге в кинотеатре Forum Cinemas LV 3 мая. Событие посетил представитель украинского посольства и украинцы, которые находятся в Латвии. По словам устроителей гранд-премьеры, фильм получил шквал положительных отзывов. Дистрибьюцию фильма осуществляет Baltic Content Media. Прокат в Эстонии начнется неделей позже.

В Украине кинотеатральные показы фильма состоятся после нашей Победы.

Лента "Белый Ворон" победила на 11-м конкурсном отборе Государственного агентства Украины по кино. Кинотеатральную дистрибуцию фильма в Украине осуществляет Киномания совместно с FILM.UA Distribution.



Синопсис

2013 год. Пацифист-чудак Николай проводит экологический эксперимент. Вместе со своей беременной женой Настей он живет в собственноручно вырытой Норе — на недавно приобретенной земле под Горловкой Донецкой области. Супруги отказываются от вредных благ цивилизации, стремясь доказать человечеству, что жить в гармонии с природой в 21 веке возможно. Несмотря на бытовые трудности, семья чудаков чувствует себя счастливой и верит в ценность и успеваемость своего эксперимента.

Наивный мир Николая рушится с началом войны в Донбассе. Он чувствует себя бессильным перед неизбежной угрозой — внутренний мир Николая переворачивается... Боевики убивают беременную жену и вдребезги сжигают его Нору. Не находя оправдания этой жестокости, он принимает судьбоносное решение и вступает в добробат, в ряды снайперов. Над чудаком-математиком насмехаются, но впоследствии, благодаря своему упрямству, он доказывает, что с ним все-таки стоит считаться.

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