Совместили с искусством: украинские дизайнеры представили свои коллекции в Берлине

Десять украинских брендов: VOROZHBYT&ZEMSKOVA, AISENBERG, OVERALL, FINCH, 91LAB, CHUPRINA, CHERESHNIVSKA, SHEEZEN, GRIE и PRZHONSKAYA представили на прошлой неделе коллекции на PREMIUM Berlin fashion trade show.

"Пространство, в котором были представлены украинские бренды-участники и их коллекции, выгодно выделялось на фоне всех присутствовавших на выставке брендов. Мы постоянно слышали положительные отзывы относительно своей локации от международной публики, для которой мы – new blood. Мы действительно выделялись своим подходом, ведь представляли не только коллекции дизайнеров, но и украинское искусство в целом", – сказала основательница и дизайнер бренда OVERALL Анастасия Браткова.

Пространство, в котором украинские дизайнеры представили свои коллекции PREMIUM в Берлине, оформил известный украинский художник Роман Минин. Его работы были представлены на мировых выставках в США, Бельгии, Швейцарии, Австрии, Польше, Франции, Великобритании, Италии и Японии, а также аукционе Sotheby's в Лондоне. В основе пространства лежит серия работ Романа Optimism.

Украинский бренд FINCH был единственным дизайнерским брендом на выставке, сотрудничающей с новейшими технологиями создания и презентации коллекции.

"Мы очень гордимся тем, что наше сотрудничество с FFFACE.ME и тот факт, что команда FINCH продолжает работать над традиционной и полу-digital одеждой в Украине во время войны вызывает искреннее удивление и уважение среди европейской аудитории, даже среди представителей компаний, что сами предлагают оцифровку, моделирование и digital интеграцию в метавселенные в ЕС. В целом пространство с украинскими брендами-резидентами Ukrainian Fashion Week было самым ярким и интересным в павильоне, это видели мы сами и об этом отмечали гости выставки. Надеемся, что запросы от байеров и. которые мы получили, принесут нам и коллегам плодотворное сотрудничество", – сказала основательница и дизайнер бренда FINCH Екатерина Бякова.

Бренд AISENBERG вместе с талантливой украинской художницей Юлией Моховиковой представил коллаборацию fashion и art миров. Художница разукрасила вещи бренда культурными символами. Особое внимание уделено цветам: blau flava, azul amarillo, blue yellow – на каком бы языке ни звучали эти слова, они всегда будут вызывать единую ассоциацию неба и ржи, мира и тепла, желто-голубого тандема свободы.

Капсульная коллекция 91LAB, представленная на PREMIUM Berlin, была вдохновлена произведениями Марии Примаченко и создана после разрушения русскими войсками Иванковского историко-краеведческого музея, где хранились работы выдающейся украинской художницы ХХ века. Вдохновением коллекции стали не только самые известные произведения Марии как "Зверь", "Опудало", но и ранее не экспонировавшиеся работы из семейной коллекции, чтобы показать разные грани творчества выдающейся украинской наевистки.

Вдохновением бренда CHERESHNIVSKA стал город Львов. В основе принтов коллекции – работы украинских скульпторов, которые можно найти во Львове: эмоциональные и динамические скульптуры Иоганна Пинзеля, выразительные скульптуры Петра Вуйтовича, являющиеся главным украшением Львовского оперного театра, а также работы художников Антона Попеля, Михаила Дзындры и Теодозия Брыжа. Образы коллекции отражают комбинацию мягких анатомических линий скульптуры, булыжной мостовой и запутанных линий города.

В новой капсульной коллекции BLACKOUT бренд VOROZHBYT&ZEMSKOVA напомнил о важности света во тьме. Для дизайнеров Елены Ворожбит и Татьяны Земской яркими моментами обыденности является искусство, в котором они видят будущее и развитие страны, поэтому дуэт черпает вдохновение из появляющихся на улицах Украины арт-объектов Бэнкси, а также четких линий архитектурного направления Баухауз. В новой коллекции дизайнера объединили характерные черты авангардного немецкого направления с современными элементами модернизма, символизирующими свет, который так нужно украинцам сейчас.

Напомним, на неделе моды в Берлине состоялись модные показы украинских дизайнеров: BOBKOVA, Litkovska, DZHUS и Jean Gritsfeldt.

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