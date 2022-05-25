Теперь "Щавель" вместо Chanel: россияне находят замену известным брендам

После того как популярные иностранные бренды одежды приостановили свою деятельность в РФ, россияне придумывают свое импортзамещение.

Россияне активно работают над импортозамещением, ведь из-за ряда санкций с их рынка ушло очень много известных брендов.

Так, они придумали, чем заменить французский Модный дом Chanel. Этим стало созвучное название Chavel.

В Сети продают белье с надписью Chavel.

Одежда Chavel

"Я думаю, что на "Щавель" будет ажиотаж, поэтому можете писать нам в мессенджере и приобретать", — сказала владелица магазина одежды в Instaram Stories.

Одежда Chavel

Интересно, какую следующею одежду они сделают с этой надписью?

К слову, с российского рынка окончательно уходит британский fashion-ритейлер бренд Marks & Spencer.

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