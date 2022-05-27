Украинские беженцы в Польше смогут учиться на родном языке

В одном из лучших европейских музеев науки в Польше появится украиноязычная версия программ.

Президент Малой академии наук Украины Станислав Довгий и директор Центра науки "Коперник" Роберт Фирмгофер в присутствии советника Посольства Украины в Польше Виталия Белого подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проекта "Исследуй науку на украинском".

Вскоре сотни тысяч детей украинских беженцев в Польше смогут учиться на родном языке. В рамках проекта Малая академия наук Украины подготовит украиноязычные версии программ Центра "Коперник" в Варшаве – одного из лучших европейских музеев науки. Запланированы также совместные конференции, семинары, выставки, круглые столы по созданию и продвижению украиноязычного образовательного контента на территории Польши.

Экскурсии, выставки, сеансы, программы обучения, воскресные школы будут доступны и маленьким украинцам. А еще проект будет способствовать разработке нового украиноязычного контента.

Реализация проекта, который поможет временно перемещенным украинским детям знакомиться с научными проектами в Польше, а затем и в других странах уже началась. Над переводом всех материалов с польского на украинский сейчас работают эвакуированные работники МАН, вынужденно с семьями находящиеся в Польше. В процесс вовлечены более 15 специалистов академии, а работы продолжатся до июня этого года.

Все граждане Украины могут бесплатно посетить Центр науки "Коперник" в Варшаве.

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