Украинские бренды представят свои коллекции в Копенгагене

На Copenhagen International Fashion Fair 1-3 февраля будут показаны коллекции украинских брендов T.Mosca и RDNT.

Ukrainian Fashion Week и Copenhagen Fashion Week объявляют о продолжении партнерства в сезоне FW23-24. На Copenhagen International Fashion Fair (1-3 февраля) в рамках партнерства UFW x CPHFW будут представлены украинские бренды T. Mosca и RDNT. Это станет вторым событием UFW International Season FW23-24.

"CPHFW поддерживает Украину и надеется продолжать налаживать более крепкие отношения между обеими организациями, чтобы поддержать отрасль в дальнейшем росте и процветании во время кризиса", – комментирует организационный комитет Copenhagen Fashion Week.

Copenhagen International Fashion Fair является одной из самых динамичных и инновационных платформ продаж в Европе и старейшей выставкой в Северной Европе. В последнее десятилетие CIFF стал важной платформой для международной индустрии моды. CIFF вырос из региональной торговой выставки в международный центр моды, местом презентации перспективных брендов отрасли. В рамках партнерства UFW x CPHFW x CIFF в этом сезоне свои коллекции на выставке представят украинские дизайнерские бренды T. Mosca и RDNT.

Также украинский бренд TG Botanical как финалист Zalando Sustainability Award представит свою новую коллекцию в официальном расписании Copenhagen Fashion Week.

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