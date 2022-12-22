Украинские дизайнеры представят свои коллекции на Неделе моды в Лондоне

Война в Украине продолжается. Следующий сезон станет еще одним трагическим и сложным для украинских дизайнеров и всей индустрии fashion. В рамках UFW International Season FW23-24 украинские дизайнеры представят свои коллекции в Лондоне, Берлине и Копенгагене.

К Неделям Моды, поддерживающим Инициативу Support Ukrainian Fashion в сезоне FW23-24, присоединяется London Fashion Week. В феврале украинские бренды FROLOV, KSENIASCHNAIDER и PASKAL представят свои коллекции во время LFW.

Команда Ukrainian Fashion Week выражает глубокую признательность нашим коллегам из London Fashion Week. В этом сезоне мы продолжим представлять талантливых и смелых дизайнеров Украины на мировых подиумах благодаря международной поддержке. В самые темные времена каждый из нас верит в светлое будущее.

Мы не останавливаемся, украинские дизайнеры продолжают создавать новые коллекции, несмотря на российские ракетные удары, отсутствие света, воды и тепла. Это коллекции, которые войдут в историю украинской модной индустрии как свидетельство ее устойчивости и несгибаемости, качеств, которые вся Украина демонстрирует миру", – сказала соучредитель и CEO Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.

Напомним, в прошлом сезоне в целях поддержки дизайнеров страны Ukrainian Fashion Week запустил Инициативу Support Ukrainian Fashion. Благодаря ей 43 украинских дизайнера представили свои коллекции в Европе и США на Berlin Fashion Week, Copenhagen Fashion Week, Vegan Fashion Week (Los Angeles), Budapest Central European Fashion Week, Brussels Fashion Week, MBFW Madrid, Vienna Fashion Week, Malta Transilvania Fashion Festival.

В этом сезоне благодаря сотрудничеству Ukrainian Fashion Week x London Fashion Week, Великобритания станет десятой страной, которая присоединилась к Инициативе.

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