В Берлине открыли первую украинскую художественную галерею

В столице Германии открыли единственную украинскую галерею в стране. Serpen Gallery будет промоутировать украинских художников за границей и продавать их произведения.

Открытие галереи – инициатива продюсерши и журналистки Наталки Якимович. Первая выставка – это художественные рефлексии на тему войны.

Событие посетил посол Украины в Германии Алексей Макеев и руководитель филиала Украинского института в Берлине Екатерина Ритц-Ракул. На первой выставке Serpen Gallery объединил работы известных украинских художников Артема Волокитина, Романа Михайлова, Виктории Пидуст и Воло Бевзы, скульптуры Алексея Золотаря и видеоинсталляцию Михаила Алексеенко.

Картины Артема Волокитина в Serpen Gallery

Посол Украины в Германии Алексей Макеев, Наталья Якимович, Виктория Пидуст в Serpen Gallery

Работа Алексея Золотаря в Serpen Gallery

Владелица галереи Наталья Якимович планирует также проводить в Serpen Gallery презентации книг, тематические музыкальные вечера и открыть сувенирный магазин с предметами дизайна из Украины.

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