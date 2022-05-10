В Берлине покажут знаменитое балетное шоу в поддержку Украины

В берлинском "Театре на Потсдамской площади" состоится балетное шоу с участием украинских танцовщиков.

20 мая в рамках инициативы #supportUkraine в берлинском "Театре на Потсдамской площади" покажут балетное шоу Radio&Juliet&Quatro.

Главная цель шоу – поддержать Украину. Все полученные средства от продажи билетов будут перечислены в благотворительный фонд Tabletochki. Пока он поддерживает всех, кто пострадал от войны в Украине. В частности, помогает семьям в эвакуации, медикам с оснащением больниц и арендой амбулаторных квартир, оказывает психологическую помощь и многое другое.

Прессслужба

Балет Radio & Juliet – это симбиоз минималистической и иногда бравурной хореографии от Эдварда Клюге и эмоциональной музыки от Radiohead. Чувственный альбом OK Computer и несравненная пластика украинских танцовщиков с мировыми именами заставляют зрителя посмотреть на шекспировскую историю о двух влюбленных под другим углом. Неудивительно, что эта созданная в 2005 году постановка имела огромный успех в Европе, США и Азии.

Прессслужба

Балет Quatro – это неизменный хореограф Эдвард Клюге и проникновенная музыка Милко Лазара. Благодаря их синергии во время спектакля появляется новый творческий симбиоз — виолончель, фортепиано и танец. Ничего лишнего.

Прессслужба

Прессслужба

Недавно украинские балетные танцовщики с детьми оставили свои дома и все, что имели для них ценность. 20 мая они будут танцевать для того, чтобы помочь своим соотечественникам, оказавшимся в сложном положении из-за войны. Артисты с ужасом рассказывают, как их родственники и друзья из Украины прячутся от обстрелов в подвалах без света, газа и воды и эвакуируются с младенцами без вещей первой необходимости.

Прессслужба

Прессслужба

Читайте также: