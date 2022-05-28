В сине-желтом наряде и с флагом: немецкий стилист каждый день делает лифтолуки с украинской символикой

В сине-желтом наряде и с флагом: немецкий стилист каждый день делает лифтолуки с украинской символикой

Стилист из Берлина активно демонстрирует свою солидарность с Украиной.

Немецкий стилист и художник из костюмов Фрэнк Уайлд с первого дня войны поддерживает Украину.

Он ежедневно публикует в Instagram свои лифтолуки, выпополненные в сине-желтых цветах.

Используя для своих образов украинскую символику, Фрэнк хочет привлечь внимание мирового сообщества к войне в Украине.

Для создания луков он использует сине-желтую одежду, ленты, цветы и украинский флаг.

Неоднократно на снимках Фрэнка появляется подсолнух, давно ставший символом украинской земли.

Сейчас в аккаунте Уайлда насчитывается 95 фотографий с украинской символикой.

На одном из фото стилист позирует с мужчиной в рясе священника, на которой написано: "Русская церковь – убийцы".

Стилист в интервью изданию FW-Daily сказал, что он поддерживает украинский народ, и Украина должна победить в этой жестокой войне. Фрэнк также рассказал, что он с самого начала помогает украинским беженцам.

"Путинская война должна быть остановлена. Украина должна вернуть домой украинцев, в частности, из Донбасса и Крыма. Путин ненавидит свободу, он стремится стереть вашу идентичность и достоинство. Европа должна помочь Украине победить", — сказал стилист.

Мужчина признался, что узнал об Украине в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым.

"Об этой войне я услышал в январе этого года, когда российские войска сосредоточились вдоль украинской границы. Я немного знаком с историей российской агрессии. Например, в Грузии или Сирии. Я был уверен, что Россия вторгнется в Украину.

21 февраля я опубликовал изображение в Instagram, где я в маске с частью лица путина и ножом в руках. 22 февраля я впервые выложил фото в лифте, где использовал цвета украинского флага. А с 24 февраля я стал делать это постоянно. Это как дневник войны. Каждый день этой жестокой войны я публикую изображения на своей странице в поддержку Украины и ради привлечения внимания к войне", — рассказал Уайлд.

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