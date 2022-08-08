Что нужно делать после еды, чтобы предупредить развитие диабета

Оказывается, что даже короткая прогулка после еды может снизить уровень сахара в крови и риск развития диабета 2 типа.

Как сообщает Daily Mail, эксперты рекомендуют начинать прогулку через 60–90 минут после еды, так как именно в это время уровень сахара в крови обычно достигает пика и это позволяет мышцам впитывать энергию из пищи.

Люди должны стремиться к 15-минутной прогулке, но даже мини-прогулки продолжительностью от двух до пяти минут приносят некоторую пользу, утверждают специалисты.

Исследователи из Университета Лимерика в Ирландии изучили семь исследований, в которых сравнивали влияние сидения и стояния или ходьбы на показатели здоровья сердца, включая уровень инсулина и сахара в крови. Они обнаружили, что легкая ходьба после еды оказывает значительное влияние на снижение уровня сахара в крови. Участников просили либо стоять, либо ходить в течение двух-пяти минут каждые 20-30 минут в течение дня.

Все семь исследований показали, что всего нескольких минут легкой ходьбы после еды было достаточно, чтобы значительно улучшить уровень сахара в крови.

Когда участники ходили, уровень сахара в их крови повышался и падал более постепенно.

Избегание резких колебаний уровня сахара в крови имеет решающее значение для пациентов, страдающих диабетом. Считается, что резкие колебания также способствуют развитию диабета 2 типа.

Даже стояние помогло снизить уровень сахара в крови, хотя и не так сильно, как легкая ходьба. Это связано с тем, что легкая ходьба требует более активного включения мышц, чем стояние, и использует сахар, который циркулирует в крови.

Мини-прогулка продолжительностью две-три минуты более практична в течение рабочего дня. Даже небольшое движение полезно и может привести к ощутимым позитивным изменениям.

В общем, чтобы не заболеть диабетом 2 типа достаточно делать хоть что-нибудь: можно ходить, стоять, главное, не сидеть и не лежать. Поэтому в течение рабочего дня найдите несколько минут, чтобы пройтись по офису, подойти к окну, сходить за кофе или водой, просто пройтись по коридору.

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