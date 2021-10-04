Как быстро и эффективно избавиться от наркозависимости в Киеве Новости компаний

Как быстро и эффективно избавиться от наркозависимости в Киеве Новости компаний

Сегодня проблема наркотической зависимости является острой для сотен тысяч украинцев. Большое количество наркотических веществ в легком доступе и отсутствие достаточного количества мест в диспансерах привело к резкому росту количества наркозависимых в течение последних 5 лет.

Наркозависимость – это заболевание, которое разрушает не только психику, но и целые семьи. Страдают в основном даже не сами больные, а их окружение, которое столкнулось с проявлением наркотической зависимости и всеми силами старается помочь близкому человеку. Но без квалифицированного лечения наркомании Киев со стороны специалистов вытащить самостоятельно человека из наркотической ямы практически невозможно.

Как определить наличие употребления наркотиков и к чему они могут привести

Самый простой способ определить факт приема наркотических препаратов – присмотреться к состоянию больного. При наличии следующих признаков необходимо срочно обратиться к наркологу:

отрешенность и потерянность;

чувство паранойи или беспокойства;

расширенные зрачки;

сонливость;

учащенное сердцебиение и пульс;

следы от уколов на руках;

состояние полной расслабленности или эйфории;

головные боли, зуд и тошнота.

Если вовремя не обратиться к врачу или оставить человека наедине с проблемой, то это может привести к осложнениям и даже смерти больного из-за передозировки или сопутствующих болезней.

Способы лечения наркотической зависимости

Наркозависимость требует исключительно стационарного лечения, так как подмена зависимостей или лечение на дому не дадут нужных результатов, а лишь осложнят процесс лечения, приведут к рецидивам и срывам. При терапии могут применяться разные методики, эффективность которых зависит от таких параметров пациента, как пол, возраст, наличие хронических и текущих заболеваний, характер и психотип.

Опытный специалист во время терапевтического стационарного лечения может применять следующие процедуры:

детоксикацию;

психотерапию;

моральную поддержку, чтобы пациент сам хотел избавиться от зависимости;

разные виды терапии и диагностики, которые выбираются, исходя из физических данных больного.

Лечение – это еще не конец процесса избавления от наркозависимости. После терапии наступает период реабилитации, во время которого важно не совершать ошибки и не начать принимать наркотические вещества заново, иначе рецидив сделает напрасным все старания врачей, и процедуры придется повторить.

Преимущества лечения в клинике "МедикоМенте"

Врачи-наркологи в клинике "МедикоМенте" – опытные профессионалы, которые используют исключительно современные методики в лечении. Клиника обладает комфортабельными палатами, которые больше напоминают гостиничные номера, поэтому каждый пациент сможет комфортно пройти лечение в стенах заведения.

При избавлении от наркотической зависимости применяются специализированные медпрепараты, одобренные МОЗ Украины, а диагностика проводится точным оборудованием. Это позволит в кратчайшие сроки добиться значительных результатов лечения.

Самолечение может быть вредным для вашего здоровья!

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку