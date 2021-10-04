Как быстро и эффективно избавиться от наркозависимости в Киеве

Сегодня проблема наркотической зависимости является острой для сотен тысяч украинцев. Большое количество наркотических веществ в легком доступе и отсутствие достаточного количества мест в диспансерах привело к резкому росту количества наркозависимых в течение последних 5 лет.
Наркозависимость – это заболевание, которое разрушает не только психику, но и целые семьи. Страдают в основном даже не сами больные, а их окружение, которое столкнулось с проявлением наркотической зависимости и всеми силами старается помочь близкому человеку. Но без квалифицированного лечения наркомании Киев со стороны специалистов вытащить самостоятельно человека из наркотической ямы практически невозможно.
Как определить наличие употребления наркотиков и к чему они могут привести
Самый простой способ определить факт приема наркотических препаратов – присмотреться к состоянию больного. При наличии следующих признаков необходимо срочно обратиться к наркологу:
- отрешенность и потерянность;
- чувство паранойи или беспокойства;
- расширенные зрачки;
- сонливость;
- учащенное сердцебиение и пульс;
- следы от уколов на руках;
- состояние полной расслабленности или эйфории;
- головные боли, зуд и тошнота.
Если вовремя не обратиться к врачу или оставить человека наедине с проблемой, то это может привести к осложнениям и даже смерти больного из-за передозировки или сопутствующих болезней.
Способы лечения наркотической зависимости
Наркозависимость требует исключительно стационарного лечения, так как подмена зависимостей или лечение на дому не дадут нужных результатов, а лишь осложнят процесс лечения, приведут к рецидивам и срывам. При терапии могут применяться разные методики, эффективность которых зависит от таких параметров пациента, как пол, возраст, наличие хронических и текущих заболеваний, характер и психотип.
Опытный специалист во время терапевтического стационарного лечения может применять следующие процедуры:
- детоксикацию;
- психотерапию;
- моральную поддержку, чтобы пациент сам хотел избавиться от зависимости;
- разные виды терапии и диагностики, которые выбираются, исходя из физических данных больного.
Лечение – это еще не конец процесса избавления от наркозависимости. После терапии наступает период реабилитации, во время которого важно не совершать ошибки и не начать принимать наркотические вещества заново, иначе рецидив сделает напрасным все старания врачей, и процедуры придется повторить.
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Врачи-наркологи в клинике "МедикоМенте" – опытные профессионалы, которые используют исключительно современные методики в лечении. Клиника обладает комфортабельными палатами, которые больше напоминают гостиничные номера, поэтому каждый пациент сможет комфортно пройти лечение в стенах заведения.
При избавлении от наркотической зависимости применяются специализированные медпрепараты, одобренные МОЗ Украины, а диагностика проводится точным оборудованием. Это позволит в кратчайшие сроки добиться значительных результатов лечения.