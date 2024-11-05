Как прекратить кашлять ночью: врачи делятся домашними средствами

Кашель - достаточно неприятный симптом, но когда он влияет на ваш сон, он становится просто невыносимым.

Когда вы не можете заснуть из-за навязчивого кашля, который никак не пройдет во время болезни и даже после выздоровления, ваша жизнь перестает быть полноценной. Недостаток сна сильно снижает качество жизни.

Womanʼs World попросил экспертов объяснить, почему это происходит и как прекратить кашлять ночью, чтобы спать спокойно.

Почему кашель усиливается ночью

Кашель, как правило, ощущается сильнее, когда вы расслабляетесь.

Одна из причин этого заключается в том, что когда вы ложитесь, гравитация заставляет слизь и постназальный секрет скапливаться в горле, что вызывает кашель, объясняет Эдмонд Хакими, доктор остеопатии, врач-терапевт.

Кроме того, естественный уровень адреналина в нашем организме, который помогает подавлять кашель, ночью снижается, что делает нас более чувствительными к першению в горле, говорит он. Сухой воздух, часто встречающийся в спальнях, также может раздражать дыхательные пути, делая ночной кашель еще более неприятным.

Как прекратить кашлять ночью

Существует довольно много способов справиться с ночным кашлем, чтобы вы могли лучше спать.

Одной из первых линий защиты от кашля, который не дает вам спать по ночам, обычно является безрецептурное лекарство от кашля, но лучший тип будет определяться характером вашего кашля. Если это не сработает, есть несколько домашних средств, которые вы можете попробовать.

Приподнимите себя

Положение лежа на спине имеет свои преимущества, но если вы активно кашляете, это может ухудшить ситуацию. Чтобы избежать постназального затекания, вы можете начать с того, чтобы поднять голову с помощью дополнительных подушек, чтобы дыхательные пути были чистыми и не допустить скопления слизи, предлагает Кристофер Фрир, доктор медицины, клинический председатель отделения неотложной медицины.

Питье и полоскание

Потягивание теплого чая или воды с медом может успокоить раздражение от кашля, утверждает Радж Дасгупта, доктор медицины. Поддержание водного баланса в течение дня также может быть полезной профилактической стратегией, добавляет он.

Полоскание горла смесью теплой воды и соли может помочь уменьшить воспаление горла и может временно облегчить ваши симптомы, говорит доктор Фрир.

Используйте увлажнитель воздуха

Использование увлажнителя воздуха может добавить влаги в воздух, что облегчит состояние горла, чем прохладная сухая атмосфера, говорит доктор Дасгупта.

Если вас нет увлажнителя воздуха, орячий душ перед сном также может принести временное облегчение, отмечает доктор Хакими.

Избегайте триггеров

Также важно избегать определенных продуктов, напитков и факторов окружающей среды, которые могут раздражать горло и усугублять состояние. Держите пыль и аллергены вне вашей комнаты, предлагает доктор Хакими.

Избегайте кофеина и пропустите вечерний бокал вина, рекомендует доктор Фрир. Кофеин может раздражать горло и вызывать сухой кашель, в то время как алкоголь может ухудшить симптомы, вызывая обезвоживание и ослабляя иммунную систему.

Кроме того, обильные ночные перекусы, в том числе содержащие кофеин или молочные продукты с высоким содержанием жира, прямо перед сном могут спровоцировать кислотный рефлюкс и усилить кашель, предупреждает доктор Дасгупта.

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Когда следует обратиться к врачу по поводу кашля

Хотя большинство кашлей вызвано незначительными респираторными проблемами, такие симптомы, как затрудненное дыхание, хрипы или стеснение в груди, могут указывать на более серьезные заболевания, включая астму, бронхит или тяжелые инфекции, предостерегает доктор Фрир.

Конечно, кашель с кровью также является тревожным сигналом, особенно в больших количествах, добавляет он. Любая кровь в слизи может быть признаком инфекции или заболевания легких, требующего медицинской помощи.

Кроме того, сильная боль в груди при кашле или дыхании может быть признаком инфекции легких или потенциального образования тромба, что требует неотложной медицинской помощи, говорит доктор Фрир. А если кашель сопровождается высокой температурой, ознобом или сильной усталостью, это может быть признаком инфекции.

Если вы заметили у себя один или несколько этих симптомов, обязательно обратитесь к врачу.

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