Как защитить органы дыхания при пожаре: три простых совета

Как защитить органы дыхания при пожаре: три простых совета

Во время войны крайне важно знать, как действовать во время чрезвычайной ситуации.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает гражданам, как действовать в случае пожара и информирует, как защитить органы дыхания. Эти три простых совета могут помочь спасти вашу жизнь.

Закрыть рот и нос тканью, смоченной в воде.

Выбраться из комнаты ползком, не поднимая голову.

Помнить о том, что угарный газ поднимается вверх, а свежий воздух остается внизу.

И главное, не паниковать, ведь паника – это худший помощник в любой ситуации.

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