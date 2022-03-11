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Как защитить органы дыхания при пожаре: три простых совета

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Как защитить органы дыхания при пожаре: три простых совета

Associated Press

Во время войны крайне важно знать, как действовать во время чрезвычайной ситуации.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает гражданам, как действовать в случае пожара и информирует, как защитить органы дыхания. Эти три простых совета могут помочь спасти вашу жизнь.

  • Закрыть рот и нос тканью, смоченной в воде.
  • Выбраться из комнаты ползком, не поднимая голову.
  • Помнить о том, что угарный газ поднимается вверх, а свежий воздух остается внизу.

И главное, не паниковать, ведь паника – это худший помощник в любой ситуации.

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