Как защитить органы дыхания при пожаре: три простых совета

Во время войны крайне важно знать, как действовать во время чрезвычайной ситуации.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает гражданам, как действовать в случае пожара и информирует, как защитить органы дыхания. Эти три простых совета могут помочь спасти вашу жизнь.
- Закрыть рот и нос тканью, смоченной в воде.
- Выбраться из комнаты ползком, не поднимая голову.
- Помнить о том, что угарный газ поднимается вверх, а свежий воздух остается внизу.
И главное, не паниковать, ведь паника – это худший помощник в любой ситуации.
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