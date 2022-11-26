Какие сны говорят о повышенном уровне тревожности

Исследование выявило три основные темы сновидений, которые указывают на тревожное расстройство.

Новое исследование, сообщает Daily Mail, показывает, что содержание снов людей с тревожными расстройствами может значительно отличаться от сна здоровых людей. Идентифицируется три темы, которые чаще встречаются в снах пациентов с тревожными расстройствами:

сны о бывших отношениях;

эмоционально насыщенные сны;

сны с высокоскоростными образами и событиями.

Исследование было проведено учеными из Дюссельдорфского университета и опубликовано в журнале Dreaming.

Две группы сновидцев - 38 человек с расстройствами и 38 здоровых людей - в ходе исследования вели дневники сновидений, которые затем сравнивались.

Исследователи пришли к выводу, что существует значительная разница в содержании сновидений людей из разных групп, и было обнаружено, что некоторые темы более распространены среди людей с тревожными расстройствами.

К ним относятся преследование, физическое нападение, паралич от испуга, смерть близких и несчастные случаи, такие как авиакатастрофы и другие. Помимо того, что сны людей с тревожными расстройствами содержали больше негативна, больше персонажей, локаций, путешествий и транспорта, они также содержали меньше положительных моментов и приятных эпизодов.

Также у людей с тревожными расстройствами чаше видели во сне бывших возлюбленных и партнеров.

Ученые заметили, что сны людей с тревожными расстройствами, как правило, связаны с большой силой и скоростью, например, с быстро движущимися транспортными средствами.

Пациенты с тревожностью испытывали больше негативных чувств, включая гнев, страх, опасения и печаль, и меньше позитивных, таких как счастье.

Таким образом, ученые выдвинули предположение, что наличие тревожного расстройства провоцирует более высокую общую субъективную интенсивность сновидений и образов сновидений.

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