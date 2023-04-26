Кормить младенцев опасными продуктами: ученые нашли рискованный способ профилактики аллергии у детей

Кажется, ученые пытаются нам сказать, что закалять детский организм можно не только путем снижения температуры воды для купания, но и давая в раннем возрасте аллергенные продукты.

Довольно неожиданную информацию о профилактике аллергии у детей опубликовал недавно Mirror.

Доктор Мириам Стоппард опубликовал исследования Саутгемптонского университета, результаты которых помогут разработать методику снижения риска развития аллергии у детей на такие продукты, как арахис, рыба, яйца и молоко. Согласно им, если вы не хотите, чтобы у вашего ребенка была аллергия на арахис или вообще какая-либо аллергия, давайте ему в детстве все распространенные аллергические продукты. Это означает, что детям стоит давать клубнику, сыр, рыбу, яйца, молоко, семена кунжута и орехи, включая арахис, до того, как им исполнится год.

Это кажется довольно абсурдным и большинство родителей, конечно, не станет экспериментировать, опираясь на результаты этого исследования, но не стоит забывать, что большинство африканских детей приучают к арахису, и у них почти нет на него аллергии, в то время как для европейских детей это один из очень распространенных продуктов из "красного списка". Аллергия на арахис может снизиться здесь на 77%, если продукты с арахисом будут добавляться в рацион всех детей, когда их отлучают от груди, утверждают исследователи.

Предыдущее исследование, проведенное профессором Гидеоном Лаком, "королем аллергии" в Великобритании из Королевского колледжа Лондона, показало, что употребление в пищу продуктов из арахиса с раннего возраста может снизить риск аллергии, если начать кормить младенца этим продуктом между четырьмя и шестью месяцами.

В любом случае, пока ученые не изучили вопрос достаточно глубоко, чтобы сформулировать общие рекомендации для родителей, не стоит экспериментировать со своим собственным ребенком, особенно не посоветовавшись с педиатром.

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