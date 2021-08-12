Лечение игромании. Как избавиться от пристрастия к азартным играм

Процент людей с игровой зависимостью в Украине постоянно растет. Это приводит к проблемам в семье, на работе, в обществе.

Многие не знают, как вовремя распознать лудоманию и куда можно обратиться за помощью. Клиника "МедикоМенте" проводит лечение игромании в Киеве.

Игромания - это непреодолимое желание постоянно играть в ущерб другим аспектам жизни.

На сегодняшний день она признана не просто вредной привычкой, а прогрессирующим хроническим заболеванием с характерными изменениями в психике человека.

Игроманы становятся зависимыми от целого ряда увлечений:

Компьютерные игры (мобильные приложения, приставки)

Азартные игры (казино, рулетка, игровые автоматы)

Тотализаторы

Букмекерские ставки

Лотереи

Игры на биржах с ценными бумагами

Всех игроманов объединяет одно – они не могут вовремя остановиться

Как же распознать признаки игромании? Как и любая аддикция, гэмблинг - зависимость развивается постепенно и существует ряд признаков, которые должны стать первым звоночком беспокойства о психологическом состоянии игромана.

Симптомы игромании

Одним из главных признаков считают длительное, с небольшими перерывами вовлечение в игры, когда человек с трудом отрывается от них даже на важные вещи. Все это сопровождается потерей интереса к хобби, семье, работе, учебе, возникновением проблем в отношениях с близкими. Лудоман переживает частые перепады настроения, эмоциональное напряжение, повышенную агрессию. И практически всегда наблюдается рост финансовых потребностей, появление долгов.

Условно, стадии развития игромании делятся на 4 этапа. Все начинается с обычного интереса и нерегулярного увлечения. Затем приходит азарт, который, как наркотик, заменяет другие эмоции и вызывает желание играть все чаще. Выиграв однажды, человек продолжает играть, надеясь на новые победы и не концентрируясь на проигрышах. Это приводит к постепенной изоляции и появлению "ломки" в виде панических атак или психоза, если игроман не может вернуться к игре. На последней стадии происходит деградации личности, которая усиливается депрессией, повышенной тревожностью, суицидальными мыслями, полной самоизоляцией и потерей жизненных ориентиров – лудоман опускается до краж денег и вещей, чтобы вернуться к игре.

Феномен отрицания своей зависимости не позволяет игроголику признать проблему. Поэтому только родственники и друзья, которым небезразлична судьба близкого человека, могут помочь ему, обратившись за профессиональной помощью.

Терапия игровой зависимости

Комплексное анонимное лечение игромании в Киеве на основе авторских методик и международных протоколов доступно в клинике "МедикоМенте". Специалисты-аддиктологи обеспечивают безболезненное и безопасное для здоровья пациента избавление от зависимости в комфортных условиях. В каждом случае разрабатывается индивидуальная схема лечения, которая включает в себя первичную психологическую консультацию для формирования мотивации игромана к лечению, лекарственную терапию для очищения и укрепления организма, психотерапию с целью устранения причин игромании и поисков новых увлечений.

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