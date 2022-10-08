Месяц борьбы с раком молочной железы: как не пропустить и не допустить болезнь

Каждую неделю от рака молочной железы в нашей стране умирает около 110 человек. Преимущественное большинство из них - женщины. РМЖ занимает первое место в структуре женских онкологических заболеваний. Развивается бессимптомно, прогрессирует быстро.

Что необходимо знать о РМЖ женщинам и мужчинам и можно ли предупредить его развитие, рассказала врач - онколог-маммолог в клинике ISIDA Габелко Юлия Андреевна.

Симптомы РМЖ. Рак молочной железы - это болезнь, при которой в тканях грудных желез образуется злокачественная опухоль. Происходит это из-за мутаций в генах, отвечающих за рост и обновление клеток груди. Размножаются злокачественные клетки медленно и бессимптомно, иногда успевают выйти за пределы первично образовавшейся опухоли - задевают здоровые ткани и органы.

Когда формируется опухоль, в груди появляется твердое болезненное или безболезненное уплотнение. Иногда уплотнение является симптомом фиброаденомы - доброкачественной опухоли.

К другим тревожным симптомам РМЖ относится:

отек груди - одна грудь отличается от другой в объеме - или части молочной железы;

уплотнение и болезненная чувствительность сока;

кровянистые или прозрачные выделения, просачивающиеся из соска;

втягивание соска;

появление ран на соске или на груди;

покраснение, раздражение или сморщивание кожи (при сморщивании кожа напоминает апельсиновую корку);

болезненное увеличение лимфатических узлов;

повышение температуры тела, слабость.

Эти симптомы появляются на третей-четвертой стадии развития РМЖ. И свидетельствуют о прогрессировании болезни.

Факторы риска. Первым и основным риском развития РМЖ является женский пол. В 2019 году РМЖ диагностировали у 14 тыс. 220 украинок и у 134 украинцев. Это связанно с тем, что около 70% опухолей являются гормон-чувствительными. Высокий уровень эстрогена, женского полового гормона, стимулирует рост многих видов рака молочной железы. Он повышается вначале каждого менструального цикла, достигает пика перед овуляцией, а потом снижается. Раннее начало менструации - до 12 лет - является вторым фактором риска развития РМЖ. Чем больше у женщины было менструальных циклов - тем выше риск. Беременность, при которой женщина пропускает 9-10 циклов, и лактация, подавляющая активность эстрогенов, являются косвенной профилактикой РМЖ. Отказ от грудного вскармливания и отсутствие беременности на протяжении жизни - еще два женских фактора риска.

Среди других:

генетическая предрасположенность - рак грудных желез был у родственников первой линии (мама, бабушка, сестра, тетя);

возраст 40-50 лет;

поздняя беременность;

наступление менструальной паузы после 55 лет;

ожирение;

рак молочной железы в истории болезни - РМЖ имеет рецидивирующий характер;

курение, злоупотребление алкоголем - повышается уровень эстрогенов в крови;

стероидная терапия;

нарушения работы эндокринной системы;

доброкачественные предраковые болезни груди;

отсутствие физической активности и др.

У мужчин рак грудных желез встречается редко - на сто женщин приходится один мужчина. Но у них мало ткани грудной железы, и опухоль быстрее распространяется за свои пределы (задевает здоровые ткани и органы). Поэтому игнорировать симптомы РМЖ не стоит.

Профилактические мероприятия. Каждая женщина, начиная с 20 лет, должна обязательно раз в год посещать врача-маммолога. После наступления менструальной паузы - также раз в год. До сорока лет пациенткам проводится ультразвуковая диагностика, после 40 лет - маммография. С возрастом меняется плотность и структура груди - маммография визуализирует молочную железу четче, чем ультразвуковая диагностика.

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Если рак груди был у родственника первой линии, я рекомендую сделать генетическое тестирование на наличие мутаций BRCA1 и BRCA2. При подтверждении мутаций не впадайте в истерику - просто посещайте маммолога чаще, чем раз в год. Это позволит ему отслеживать состояние ваших молочных желез от визита к визиту. А вы сможете снизить риск развития РМЖ, соблюдая профилактические меры.

Диагностика рака молочных желез на первой или второй стадии повышает шансы вылечится и войти в ремиссию. Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, на первой стадии излечивается 95% пациентов, на второй - 80%, на третьей - 50%. На четвертой стадии шансы вылечится - ниже 50%.

Кроме ежегодного посещения маммолога женщинам рекомендуется каждый месяц самостоятельно прощупывать грудные железы. Но прошу вас не полагаться только на свое ощущения и понимание здоровой груди. Самостоятельный осмотр не приравнивается к маммологической консультации.

Ежегодно, начиная с 1993 года, октябрь оглашается Всемирным месяцем борьбы с раком молочных желез. Цель кампании - рассказать женщинам о том, что каждая из нас находится в зоне риска, но каждая из нас может предупредить развитие или прогрессирование этой болезни. Для этого нужно лишь каждый год приходить осмотр у маммолога и заботиться о своем здоровье сейчас, а не потом!

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